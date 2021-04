[VIDEO] Denuncian presunto abuso policiaco en San Juan de Dios

León, Gto.- En las calles del barrio de San Juan de Dios, un hombre fue víctima de un presunto abuso policiaco y quedó severamente golpeado. Sus familiares difundieron los videos de la detención y pide se castigue a los elementos.

Así ocurrió

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, en la calle Juan Valles esquina con Chuparrosa, cerca del panteón de San Nicolás.

De acuerdo a lo relatado por un hermano del afectado, Juan de 38 años, trabaja como lavacoches y “viene, viene”, en un estacionamiento cercano al mercado Aldama, en el centro de la ciudad.

#Policía 🚨🚓 | En las calles del barrio de San Juan de Dios, un hombre fue víctima de un presunto abuso policiaco.



Da clic aquí: https://t.co/Jifmnk4cHn pic.twitter.com/zWfeeCxi6e — Noticias Vespertinas (@noticiasvesp) April 28, 2021

El sábado, alrededor de las 09:30 horas de la noche, él regresaba de trabajar en compañía de su hijo de ocho años, ambos circulaban en una bicicleta y se dirigían a su casa. Al llegar a la esquina mencionada, fue detenido por dos policías, que tripulaban la unidad con número económico 155.

Lo golpean y dañan domicilio

Sin embargo, Juan llegó al domicilio de una persona conocida ubicado a unos cuantos metros del sitio, los policías lo siguieron y lo comenzaron a golpear, luego se metieron al lugar y causaron daños en ventanas y muebles, según lo relatado por el denunciante.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca [VIDEO] Matan a hombre en Los Paraísos

Posteriormente lo sometieron y pidieron ayuda de más elementos y unidades. Minutos después, Juan informó a sus familiares que lo llevaron al Parque México, ahí lo bajaron de la patrulla, lo golpearon y le escupieron en la cara. Luego lo trasladaron a la delegación Sur de Policía, ubicada en Prevención Social.

Sin embargo, pocos minutos antes de que cumplieran las 24 horas de arresto, fue liberado, pues comenzó a sentirse mal. No pagó ninguna multa.

Juan sufrió golpes en el rostro, la espalda, las manos y piernas. No ha ido a trabajar y tampoco a un hospital, pues no tiene dinero. Su mamá acudió a Derechos Humanos pero no quisieron aceptar la denuncia.

El hermano de la víctima, indicó que los policías dijeron que lo habían detenido por la portación de un arma, sin embargo en la boleta de arresto no pusieron ninguna razón.