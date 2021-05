Vandalizaron el acceso a la Casa Morena en Villagrán

VILLAGRÁN, Gto.- (OEM-Informex).- Desconocidos vandalizaron el acceso a la casa Morena, sede de este partido y oficina de atención, ubicada en la calle Manuel Doblado casi esquina con el Boulevard Luis Donaldo Colosio Oriente, la madrugada de este sábado.

Los mismos colocaron una llanta y le prendieron fuego, lo que causó daños al portón y rompió los cristales.

Al respecto Cinthia Teniente Mendoza, regidora con licencia y candidata a la presidencia municipal, manifestó su extrañeza porque ante esta situación no intervino ninguna autoridad, Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, aun cuando la incineración de la llanta debe haber tardado horas.

A través de redes sociales, expuso que: "Nos vandalizaron la casa del pueblo una vez más, están desesperados, me han amenazado, me quieren detener a como dé lugar, porque saben que Morena va a ganar, pero ni me bajo, ni me rajo, aquí estoy dando la cara por todas y todos ustedes".

"Es ahora o es nunca, le pido al gobierno municipal de Villagrán que revise el sistema de video vigilancia del 911, para que dé con los responsables, es muy extraño que toda la noche estuvo quemándose y ni PC, ni Seguridad Pública se haya percatado para abatir el fuego".

Trascendió que voy a las 06:30 de la mañana que la candidata fue enterada de lo que estaba ocurriendo por un integrante de su equipo de trabajo.

Los daños se limitaron al portón de acceso a este inmueble en el que todos los cristales se rompieron por el calor y quedó ennegrecida la fachada.