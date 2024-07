Tren embiste a hombre en Silao

Silao, Gto.- Un joven de 23 años vio su muerte una vez que fue embestido por el ferrocarril, esto durante la noche del domingo en las inmediaciones de la comunidad La Esperanza del Refugio.

De acuerdo con información preliminar de lo ocurrido, fue alrededor de las 7:00 de la noche del domingo, en que pobladores al paso de la comunidad mencionada, se percataron que en las vías se encontraba el cuerpo de un hombre, al acercarse señalaron que se trataba de un joven conocido como “El Chilango”.

Inmediatamente reportaron los hechos a las autoridades y fue en cuestión de minutos en que hasta la zona, justo en la calle principal de la comunidad, frente a una famosa fábrica de harina de la localidad; fue localizado el cuerpo.

Los paramédicos se acercaron al hombre, pero ya nada pudieron hacer, solo certificaron su muerte y posteriormente la zona fue delimitada con cinta amarilla, al mismo tiempo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado.

El fallecido fue identificado por familiares y amigos como Brandon “N” de 23 años, quien también era conocido como “El Chilango”, vecino de la comunidad La Esperanza del Refugio los familiares y conocidos no podían creer la repentina muerte del joven.

Aunque no se ha establecido como ocurrieron los hechos, algunas versiones que fueron escuchadas en el lugar de los hechos, señalaron que el fallecido caminaba sobre la vía o cerca de esta, cuando fue alcanzado por la feroz bestia de metal.

Lo despiden en redes sociales

En cuanto la noticia del fallecimiento de Brandon “N” comenzó a circular entre la comunidad y amigos, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida a “El Chilango”, donde además compartieron imágenes y recuerdos de grandes amistades y compañerismo laboral.

“No tengo palabras ni ánimos de expresar lo que siento wuey, no mam… porque tú, si siempre fuiste el mejor wuey, quien me dará consejos, quien me regañará, con quien mis mejores cotorreos…”, comentaban en redes sociales, en una publicación acompañada de imágenes del fallecido.

Llega la Fiscalía

Momentos después de lo ocurrido, hasta el lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron a realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, posteriormente el cuerpo del fallecido fue llevado hasta los laboratorios forenses, donde se le practicará la autopsia de ley correspondiente.