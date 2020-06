Sueños truncados por un tráiler

León, Gto.- Carlitos tenía ocho años, el próximo mes, cumpliría 9 y aunque las condiciones económicas de su familia no le permitían un festejo, el saberlo lo llenaba de emoción, pues pronto sería adulto y cumpliría su principal sueño en la vida, sacar de trabajar a su madre.





Lamentablemente, el pasado 12 de junio, cuando regresaba de trabajar con su mamá, sus sueños y su vida, le fueron arrebatados por el conductor de un tráiler que los atropelló. El cuerpo del niño, quedó tendido sobre la cinta asfáltica y su madre fue llevada a un hospital, donde aún permanece al sufrir una fractura de pelvis.

Aquel viernes

Carlitos y su madre Verónica de 32, cada tarde iban a Central de Abastos, a pepenar la verdura que los locatarios ya no querían, aunque estuviera en buen estado.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Cae albañil de un tercer piso

Ellos salían todos los días de su casa en San Juan de Abajo en su triciclo y para acortar distancias, tomaban la Maxipista, siempre era más rápido y seguro. Pero ese viernes, no fue así. Un trailero que iba zigzagueando con su unidad, los embistió.

“Un vecino de la calle Santa Clara vino a decirme, que habían atropellado a mi hermana, que el niño estaba muerto y que mi hermana fue llevada a un hospital, no lo podía creer, pensé que era mentira, que era una confusión pero no fue así, mande a una sobrina a la carretera, con el niño y yo me fui con ella al hospital”. Cuenta María de los Ángeles, tía de Carlitos.

Ayudaba a su mamá

El pequeño Carlitos no iba a la escuela, no sabía leer, al igual que su hermano mayor José Guadalupe.

Ellos se levantaban temprano, ayudaban a su mamá con el quehacer de la casa, le daban de comer a sus perritos. En ocasiones, los os la acompañaban por la verdura, otras veces, se quedaban en su casa, para vender a los vecinos la mercancía que su mamá pepenaba.

En ocasiones, no comían en todo el día, hasta que su mamá regresaba de trabajar y les preparaba.

Le gustaba el fútbol

Ambos jugaban fútbol en el centro comunitario o en la calle con otros vecinos. “Ellos iban seguido al centro comunitario, porque ahí les prestaban balones, una vez les dieron un uniforme y andaban muy contentos”, explicó su tía.

Carlitos, era un niño bueno, con su hermano estaba construyendo su propio cuarto, con cobijas, lonas, madera y láminas, mismos materiales con los que está hecha la casa en la que vivía con su mamá y que ahora está sola.

Tras el accidente, su hermano José Guadalupe, está bajo el cargo de un tío, hasta que su mamá Verónica sea dada de alta.

Zona marginada

San Juan de Abajo es una colonia Irregular, ubicada al sur de la ciudad, entre la vías del tren del bulevar Timoteo Lozano y la Maxipista León-Aguascalientes. Carlitos, era un niño normal, como cualquier otro que pertenece a esta comunidad. Pero la sociedad supo de él tras la aparatosa muerte que sufrió en la carretera.

La mayoría de las casas, están construidas con cartón, laminas y hasta cobijas. Cuentan con luz eléctrica pero no tienen agua potable ni drenaje. Es de las zonas más marginadas de la ciudad.