Se quema Jacal de madera en El Malecón del Río

León, Gto.- Un jacal de madera y láminas, ardió en llamas la mañana de este martes en la colonia Héroes de Chapultepec. Dos perritos murieron calcinados.

En el Malecón

El incendio se registró a las 11:30 horas de la mañana en el cruce de la calle Fernando Montes de Oca y la esquina con Malecón del Río.

Julio de 46 años, habitante de la vivienda improvisada, dijo que tenía dos años viviendo en el lugar y que desconoce que fue lo que originó el incendio.

Luego de los reportes que realizaron los vecinos a los números de emergencia, personal de bomberos acudió al lugar y luego de unos minutos de labores sofocaron las llamas, con ayuda de una pipa y dos motobombas.

Bloquean paso vehicular

Agentes de Tránsito Municipal bloquearon la circulación vehicular mientras los bomberos apagaban las llamas.

Dos camas, colchones, ropa, una mesa, sillas, revistas, periódico, zapatos y varios muebles fueron consumidos por el fuego, así como un árbol.

Viva voz

"No sé qué ocasionó el incendio, sólo vi salir humo, después fuego y me salí corriendo, le llamé a mis perritos pero como que se asustaron, no me hicieron caso y se metieron abajo de las camas, murieron quemados". Julio Cárdenas, propietario de la vivienda.