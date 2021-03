Se manifiestan conductores de taxis ejecutivos en León

León, Gto.- Para exigir tarifas justas y mayor seguridad, conductores de transporte ejecutivo de las plataformas Uber y Didi, recorrieron las calles de la ciudad Manifestándose.

El contingente partió de tres puntos distintos, uno de ellos fue en la colonia Héroes de León, partieron del bulevar Cañaveral, recorrieron bulevar Aeropuerto, Juan José Torres Landa, Francisco González Bocanegra y Paseo de Jerez.

La otra caravana, salió de Hilario Medina y Libramiento Morelos y la tercera de Libramiento Morelos y bulevar Manuel J. Clouthier.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Insistirá gobernador Diego Sinhue en la apertura de escuelas

Augusto Alvarado del grupo Antiasalto de Uber, indicó que las tarifas en ocasiones no son justas, por lo que piden un tabulador.

"Voy a poner un ejemplo muy claro, un viaje de 15 kilómetros le cuesta al cliente 41 pesos, son aproximadamente 50 minutos de trayecto, pero la plataforma me quita de comisión 13 pesos, por lo que el viaje me quedo en 28 pesos, esa fue mi ganancia, pero de ahí tengo que cargar gasolina y demás cosas, es decir, que una hora de trabajo me salió en 28 pesos y no es justo". Explicó.

La manifestación fue pacífica y el tráfico se vio entorpecido en las vialidades donde circulaba el contingente de aproximadamente 50 vehículos. Algunos conductores se hicieron acompañar de su familia.