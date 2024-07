Se electrocuta hombre en la Flores Magón en León

León, Gto.- Un joven de 20 años, resultó lesionado al recibir una descarga eléctrica cuando laboraba en la azotea de una tienda de abarrotes en la colonia Flores Magón, durante la tarde de este sábado. Afortunadamente la lesión no fue de gravedad y no requirió traslado médico.

Este accidente laboral fue reportado a las 13:26 horas de la tarde, en la calle Prensa Libre y la esquina con calle Dos, en la colonia ya mencionada, a una cuadra del mercado.

Ulises de 20 años edad y otro joven se encontraban laborando en la azotea del negocio. Según lo mencionado por algunos vecinos, al parecer estaban barriendo el agua acumulada en el techo debido a las lluvias y otras actividades de mantenimiento y limpieza.

Autoridades en el lugar, informaron que en un descuido, por accidente tocó los cables de alta tensión y recibió una descarga eléctrica y se escuchó como tronó un transformador ubicado en un poste de luz ubicado en el lugar.

El joven gritó al sufrir la electrocución por lo que su compañero pidió ayuda en el lugar. Tanto los dueños de la miscelánea como vecinos, llamaron de inmediato a los números de emergencia 9-1-1, solicitando una ambulancia.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron la atención médica a Ulises, sin embargo determinaron que la lesión que sufrió no fue de gravedad, por lo que solo fue atendido en el sitio y no requirió traslado médico. Sin embargo no especificaron en donde ingresó la descarga.

De acuerdo a lo informado por algunos vecinos, fue suspendido el servicio de energía eléctrica unos momentos, mientras se realizaban las reparaciones correspondientes. Personal de Protección Civil mitigó cualquier riesgo y se retiraron del lugar. Horas después el suministro de luz fue restablecido.