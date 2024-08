Se desborda la presa de Frías en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Gto. La presa de Frías en el municipio de Manuel Doblado, se desbordó la mañana de este sábado, inundando cuatro comunidades, así como un tramo de la carretera Purísima del Rincón-Manuel Doblado. Autoridades ya se encuentran en la zona al pendienteLa presa se reventó de dos puntos, en la comunidad San Javier y en la comunidad San Miguel. Los habitantes de seis viviendas aledañas, tuvieron que ser evacuados para evitar que su integridad estuviera en riesgo.









El agua sobrepasa los 1.50 metros de altura y ya afectó cuatro comunidades, tres de ellas son Frías, Maravilla y San José del Paso.

El agua llegó hasta la altura del kilómetro 35 de la carretera Purísima-Manuel Doblado, donde el tramo tuvo que ser bloqueado al paso vehicular por la fuerza del agua.

En algunos videos que circulan en redes sociales, se ven algunos animales que son arrastrados por la corriente, entre ellos dos caballos. Elementos de Protección Civil brindan las indicaciones necesarias a los habitantes de la zona y automovilistas que circulan por el lugar para desviarlos por la carretera Vía El Toro.

“El agua ya alcanzó la cinta asfáltica, dos puntos de la presa se reventaron y el agua llegó hasta allí, por eso no hay paso. En Purísima no hay ninguna afectación hasta el momento, solo es en las comunidades de Manuel Doblado, por el momento no hay personas lesionadas y estamos al pendiente de cualquier requerimiento”, expresó Juan Carlos Martínez Torres, Coordinador de Tránsito de Purísima.

