Se busca al señor Benigno Salvador; desapareció el domingo en León

León, Gto.- A temprana hora del domingo 18 de agosto, el señor Benigno Salvador Alvarado Perez de 71 años de edad, salió de su vivienda y desde entonces nada se sabe de su paradero. Su familia está preocupada ya que no han tenido noticias de él y ya presentaron la denuncia correspondiente por su no localización.

Policiaca Buscan a Abril Elizabeth en León y activan alerta amber

De la piscina CTM

El señor Benigno es jubilado y sus seres queridos informaron que cada domingo acostumbra a salir de su domicilio a las siete de la mañana y a regresar por la noche, alrededor de las 21:00 horas. El pasado 18 de agosto hizo lo mismo pero ya no regresó.

Al ver que no regresaba, sus familiares comenzaron a buscarlo con sus familiares y a recorrer las zonas por donde acostumbra a caminar y sentarse en cualquier lugar de la colonia La Piscina CTM, ubicada en la salida a San Francisco del Rincón, pero no lo encontraron, por lo que acudieron ante las autoridades para reportar su no localización.

Tiene una cicatriz

La última vez que fue visto, Benigno vestía un pantalón de vestir color café, una camisa de manga larga con rayas cafés y zapatos de vestir. Como seña particular, tiene una cicatriz de aproximadamente 40 centímetros en la pierna izquierda por una cirugía que le realizaron hace tiempo. Además usa prótesis en la cadera.

La Fiscalía General del Estado, recibió la denuncia e inició la investigación con el número de carpeta 97343.

Cualquier información sobre su paradero, favor de informar a los números de emergencia 9-1-1 y al 800 368-62-42.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Policiaca Buscan a Maricela; desapareció el lunes en León

A través de redes sociales, sus familiares implementaron una campaña de búsqueda para obtener cualquier dato sobre su paradero. Asimismo, la fotografía y datos del señor Benigno han sido publicados en la página de personas no localizadas, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.