Realizan disparos en la colonia El Retiro

León, Gto.- Al menos cinco detonaciones de arma de fuego en las calles de la colonia El Retiro, movilizaron a oficiales de la policía municipal. En estos hechos, no se reportaron lesionados y tampoco daños.

Los hechos fueron reportados a las 00:20 horas de la madrugada de este martes en la calle Antonio Velázquez de León y la esquina con calle Luna.

Vecinos de la zona, escucharon los disparos y de inmediato llamaron a la policía.

Los oficiales preventivos se movilizaron al lugar de inmediato, pero no encontraron nada e intentaron ingresar a una vecindad, pero al no tener una orden para entrar, decidieron retirarse del lugar.

Afuera de la vecindad, fue encontrado un machete, el cual fue asegurado por los policías y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

En las calles aledañas se realizó un operativo, sin embargo, no se localizó ningún vehículo sospechoso.

Vecinos indicaron que no supieron quien realizó los disparos, pues al escuchar las detonaciones sólo reportaron los hechos y no salieron a la calle, por lo que no hay características de los responsables.