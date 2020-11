Privan de la libertad a empresario irapuatense en Vallarta

PUERTO VALLARTA, Jal. (OEM-Informex). El empresario Felipe Tomé Velázquez fue privado de la libertad por un grupo de hombres armados en el municipio de Puerto Vallarta, asimismo fue asesinado uno de sus ayudantes, mientras que otro hombre y dos mujeres quedaron con lesiones.

Reportes policiales indicaron que la madrugada del domingo, el empresario salió en compañía de cuatro personas de un restaurante de cortes finos ubicado en Marina Vallarta.

El grupo abordó una camioneta Suburban, en color blanco, aparentemente propiedad de Felipe Tomé.

Cuando iban por la carretera Vallarta-Compostela, justo en el cruce con la calle Manuel M. Diéguez, en la delegación Las Juntas, al llegar al semáforo una camioneta Hilux color gris, rebasó por la derecha a la Suburban y le cerró el paso.

En ese momento, descendieron seis sujetos portadores de armas largas, quienes comenzaron a disparar.

Resultado de la agresión quedó lesionando el chofer, al igual que el copiloto y las tres personas que iban en la parte trasera, entre ellas dos mujeres.

Posteriormente, los sujetos descendieron al empresario y lo privaron de la libertad. También bajaron al hombre identificado como Geovanny, de 39 años, al cual le dispararon de forma directa hasta dejarlo muerto.

Después, los hombres armados escaparon y se llevaron con él al empresario irapuatense.

Los cuerpos de emergencia a su arribo auxiliaron al chofer de nombre Luis Ángel, de 38 años, así como a Lizbeth Anabel, de 22 quien presuntamente tenía una relación con el empresario, y a Jayciel, de 34, quien al parecer era pareja del fallecido. Las lesiones de las mujeres fueron leves a causa de las esquirlas.

Peritos contabilizaron 71 cartuchos percutidos, de calibres .223 de AR-15, 7.62 de AK-47 también conocido como cuerno de chivo y 9 milímetros.

Pudo haber sido liberado

Por la tarde del domingo, personas cercanas a la familia informaron de manera extraoficial que el empresario irapuatense habría sido liberado, pero hasta entonces no se había confirmado dicha versión.

Por la noche del mismo domingo, el Fiscal General de Jalisco, Octavio Solís Gómez, o descartó que el empresario inmobiliario Felipe Tomé haya sido liberado; sin embargo, señaló que no se tenían elementos que así lo pudieran confirmar. Además, dejó en claro que no se trató de un secuestro, pues la forma en que se dio el hecho no encuadra en ese delito.

Queda todo grabado

En un video de dos minutos con 11 segundos, quedó registrado el momento en el que sujetos portadores de armas largas abordaron al empresario inmobiliario Felipe Tomé y dispararon en contra de la camioneta en la que él viajaba en compañía de otras cuatro personas.

Una persona que iba a bordo de un vehículo comenzó a grabar con su celular, luego de que escuchó las detonaciones en contra de la camioneta Suburban, de color blanco, incluso acudió al lugar para preguntar si había personas heridas que requieran atención médica, sin embargo, se retiró cuando nuevamente se presentaron sujetos que llevaban armas largas.

Cuando llega al lugar, se aprecia la Suburban ya chocada por un costado trasero, además con el cristal también trasero roto por los impactos.

En el fondo se escucha la voz de una mujer que grita: "nos acaban de balacear, nos acaban de balacear".

El que graba se acerca y pregunta si los ocupantes de la camioneta están bien, si hay algún herido, pero en eso llega un auto de color rojo que se estaciona atrás de la Suburban, de este bajan sujetos portadores de armas largas.

A la par se aprecia que el hombre, identificado como Geovanny, ayudante del empresario, abre la puerta instantes previos a ser asesinado en el lugar. Ante la presencia de los pistoleros, el que graba opta por retirarse en sentido opuesto, señalando no saber quiénes son ellos.