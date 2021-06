Podría ser multada Fabiola al realizar una denuncia falsa

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Al no ser considerado como delito grave el dar una declaración falsa, Fabiola “N”, quien mintió al realizar una denuncia por el robo de su bebé, el cual nunca tuvo, podría recibir como máximo una multa, informó el abogado Lauro Morelos Calixto, quien dijo que la cantidad dependería de lo que analice en la carpeta de investigación el Ministerio Público.

Explicó que el Código Penal del Estado de Guanajuato en el artículo 267 habla de las denuncias falsas, pero cuando se le atribuye falsamente a otra persona un hecho considerado como delito.

“La señora presentó una denuncia por la desaparición de un bebé que supuestamente era de ella, aquí no se le atribuye a nadie esa denuncia, por lo tanto, no lo contempla”.

“Y, aun así, cuando fuera cierto contra alguna persona, si es una denuncia falsa, es un delito que no está considerado como grave y no merece una pena privativa de libertad, pero hay que esperar cómo el Ministerio Público lo va a tipificar”.

Indicó que lo más grave que le puede pasar es el pago de una multa, pero ya caería en materia administrativa, no tanto de delito, porque no cayó la falsedad en prejuicio de alguna persona, mientras que lo más leve que se puede determinar es que no le atribuyan ninguna falta administrativa.

“En caso de que se determine que debe pagar una multa, la cifra dependerá de lo que se analice dentro de la carpeta de investigación, porque ella levantó una carpeta, tiene que haber otra en donde se le investigue a ella las razones del por qué hizo esa denuncia de manera falsa, porque se atribuye un bebé que no es suyo”.

Mencionó que es importante que el Ministerio Público aplique un peritaje en psicología para estudiar el estado mental de la persona, ya que no cualquiera se inventa un embarazo y un supuesto robo del bebé.