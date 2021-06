Podrán votantes llevar su propia pluma para marcar boletas

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El crayón que será utilizado para la jornada electoral del próximo domingo no se borra, como ha circulado en redes sociales, pero si la ciudadanía quiere llevar su propio bolígrafo para estar más segura de que su voto será respetado e incluso hasta por un tema sanitario, así lo podrá hacer.

Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Guanajuato, aseguró que las personas podrán llevar su propia pluma para marcar las boletas, sin ninguna restricción.

“Lo puede hacer tanto para seguridad de que su voto será respetado como por un tema sanitario, por lo que lo podrán hacer y marcar con su bolígrafo las boletas.

“Ha circulado en redes sociales que se despinta el crayón usado para la elección, eso es falso, hemos hecho muchas pruebas con medios de comunicación presentes y no se borra y tampoco hay posibilidades de borrar, pues todas las boletas son supervisadas por la misma gente que los partidos políticos y candidatos ponen para vigilancia, pero quien quiera usar su pluma, lo puede hacer”.

Listos protocolos

Daniel Díaz Martínez, secertario de Salud de Guanajuato, dijo que los protocolos sanitarios para aplicarse en las casillas están listos, pues se prepararon con tiempo para llevar una jornada electoral sin problemas y con la menor posibilidad para que haya contagios.

Algunas de las medidas que se implementarán en acuerdo con la autoridad electoral es que no se tocará la credencial de elector, el votante podrá llevar su bolígrafo, no habrá más de dos personas en áreas de votación, no habrá cortinas entre casillas para favorecer la ventilación.

Además del uso obligatorio de cubre bocas, el uso de gel antibacterial y mantener la sana distancia en todas las casillas debe respetarse.