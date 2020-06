Piden ayuda para la familia de Carlitos

León, Gto.- La noche del pasado viernes, Carlitos de 6 años de edad y su madre Verónica de 31, circulaban en un triciclo por la Maxipista León Aguascalientes, cuando fueron atropellados. Iban a su casa luego de haber pepenado verdura en la Central de Abastos.

El pequeño murió y su madre se encuentra postrada en la cama de un hospital. Su tía solicita ayuda para sacar adelante a José Guadalupe, hermano de la Víctima mortal y quien ha quedado en el desamparo.

La familia Velázquez Muñoz

La Señora Verónica Velázquez Muñoz tiene 31 años y es madre soltera. Sus hijos son Carlos de 6 años y José Guadalupe de 9.

Su casa, es una humilde vivienda hecha con un cuarto de concreto pero techo de lámina. Las paredes también están realizadas con cobijas, tablas y cuanto material reciclable sirva para resguardarse.

La casa está ubicada en la zona más alejada de la comunidad de San Juan de Abajo y los niños no iban a la escuela, no sabían leer ni escribir, pero tenían un sueño, construir un cuarto para ya no dormir con su mami.

Pepenaba verdura

Cada tarde, la mujer salía de su casa, con rumbo a la Central de Abastos, en donde pepenaba la verdura, fruta y otros productos alimenticios, que utilizaba para comer y también para vender entre los vecinos, como calabazas, pepinos, jitomate, tomates, chiles, entre otras.

“vendía la bolsita en diez o cinco pesos, dependiendo el estado, ella los lavaba y los embolsaba para venderlos”, comentaron vecinos.

Verónica, salía de su casa y dejaba a los niños en su pequeño hogar, pero esa tarde, como en algunas ocasiones, Carlitos la acompañó.

Regresaban a su hogar

Cerca de las ocho de la noche, cuando venían de regreso, con su triciclo cargado de toda la mercancía. Ellos utilizaban la carretera puesto que era la vía más rápida para ellos.

A la altura del kilómetro 9 de la Maxipista, un tráiler los arrolló tirándolos del triciclo, el cual quedó deshecho y la verdura regada en el piso. El conductor no fue detenido, pues siguió su marcha.

El pequeño Carlitos murió en el lugar. Un golpe en la cabeza acabó con su vida. Su cuerpo quedó tirado en el acotamiento de la carretera, junto al de su madre. Cuando los paramédicos llegaron, ya nada pudieron hacer por el niño.

La señora Verónica, fue llevada al Hospital General Regional, donde su estado de salud se reporta grave, pues sufrió fracturas en la cadera y golpes severos en diversas partes del cuerpo.

Tardan en entregar el cuerpo

Autoridades ministeriales, entregaron el cuerpo a la señora Mary, hermana de Verónica y tía del pequeño. Pero fue hasta el domingo al mediodía, pues el niño no estaba registrado ante el registro civil.

Por lo que se tuvieron que hacer los trámites necesarios para generar su acta de nacimiento y posteriormente expedir el acta de defunción. El féretro con el cuerpo del pequeño, fue llevado a la casa de su tía, donde fue velado por cuatro horas y después, fue trasladado al panteón para ser sepultado.

Piden ayuda

La señora Mary, pide la ayuda de la sociedad, con despensa, ropa, productos de limpieza, pañales desechables para su hermana, croquetas para los perritos de los niños.

Para ello, se ha habilitado la cuenta 5256783075169590 de Banamex a nombre Alma Muñoz, o bien para donativos en especie, comunicarse con la misma persona al teléfono 4774651315.