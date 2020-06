Obreros en el desamparo

León, Gto.- El principal estrago social que ha dejado el coronavirus en el mundo es el desempleo. Tal es el caso de la familia formada por Julio y Andrea, quienes se quedaron sin trabajo y no tienen cómo mantener a sus hijos y a la madre de él, quien es una persona de la tercera edad.

La situación, es la misma para sus compañeros. Alrededor de 50 empleados de la empresa de calzado Vicenza fueron despedidos el 27 de marzo pasado y a la fecha no han recibido un solo peso de su liquidación o apoyo. Ellos no pueden buscar otro trabajo, porque en las industrias no están contratando ahora.

“Sin ninguna explicación nos corrieron y hasta el día de hoy, no nos han entregado la liquidación, nos traen a vuelta y vuelta, no tenemos con qué comer, nos quedamos sin ingresos” explicó.

Sin dinero y con malos tratos

Aunado a que no les han entregado su dinero, los obreros de esta fábrica, indican que han recibido malos tratos, además de dar incontables vueltas a la empresa, en busca de su liquidación, los empleados reciben malos tratos de “Don Panchito”, el guardia de seguridad, les dice de manera grosera que se retiren, incluso con malas palabras.

Los ex empleados, aseguran que hace unos días, la fábrica recibió una ayuda gubernamental, para apoyar a los trabajadores, sin embargo ellos no han visto nada de ese dinero e incluso, les hicieron firmar un papel en el que aceptaban haber recibido la ayuda.

Ni los patrones, ni el encargado Paulino, ni la de Recursos Humanos Soraya Cedillo, quieren dar la cara, nos traen a vuelta y vuelta y no nos resuelven nada, esto es una injusticia”. Expresó.

Antecedentes

Antes de que fueran despedidos, en las instalaciones se registró una fuga de gas, pero los jefes, no los dejaron evacuar. Lo cual provocó que tres de los obreros se desmayaran. Incluso comentan que ellos mismos hablaron a los bomberos pero cuando éstos llegaron les negaron el acceso, indicando que ahí no era.

Los empleados afectados, quieren que se les entregue lo más pronto posible su liquidación, pues un derecho que ellos tienen. Los nombres de los obreros, han sido cambiados, pues prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias.