Nuevo caso de abuso policial en la Capital

Guanajuato, Gto.- De nueva cuenta, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato fueron acusados de abuso de autoridad en contra de dos hombres y un menor.

De acuerdo con uno de los denunciantes, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato para evitar represalias, fue por la tarde noche del sábado cuando uno de sus hijos se encontraba lavando sus motocicletas mientras se tomaba una cerveza en la colonia Paso de Perules.

Momentos después, cerca de las 10:00 de la noche salió a acompañar a su hijo, quien ya se encontraba en compañía de su hermano, un menor de edad, momento en que vieron que patrullas de la Policía Preventiva se acercaron a ellos, por lo cual decidieron meterse a su propiedad.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca [Video] Matan a 2 hombres en la colonia Obrera

Los elementos dijeron tener un reporte en su contra, aunque no se les explicó por qué, y solicitaban la un diálogo con el propietario del domicilio, por lo cual decidió salir, fue entonces cuando

Comentó que al acercarse con los oficiales comenzaron a calificarlo de delincuentes y aunque reconoció que se encontraban tomándose una cerveza, dijo que no estaban escandalizando en la vía pública.

“En eso ya no pude decir más, me agarró uno de cada pie, me tumbaron al suelo, me empezaron a golpear y me arrastraron como unos siete u ocho metros, me arrastraron y me golpearon y ya después no nada más eran dos, eran varios elementos”.

Relató que al ser golpeado uno de sus hijos salió a preguntar el porqué de la agresión antes de que los oficiales también comenzaran a agredirlo físicamente.

El afectado expuso que lograron zafarse de los policías y regresaron a su terreno, a donde también ingresaron los oficiales.

Agregó que algunos elementos desde afuera comenzaron a arrojarles los envases de cerveza que habían dejado afuera, hecho que repelieron de la misma forma.

Posteriormente los policías llevaron a cabo la detención de un menor de edad, el cual en el lugar fue agredido antes de ser trasladado a la zona de barandilla.

En un intento por evitar la detención, el padre del menor comenta que los oficiales comenzaron a detonar armas de fuego.

“A mi hijo al que golpearon, al menor, en todo el trayecto dice que lo fueron golpeando y que lo esposaron y como es menor de edad no debieron esposarlo, que lo llevaban esposado y así, que se le suban arriba, lo golpearon todo, ya le sacamos radiografías y efectivamente tiene un esguince en el cuello, en la cabeza dice que lo golpearon dos veces con una piedra, o no sabe con qué, no miraba y que hasta se desmayó un rato y que lo seguían golpeando, trae varios golpes”.

Los afectados, a decir del padre de familia, ya presentaron su denuncia ante el Ministerio Público tanto por las agresiones físicas como psicológicas.

Lo anterior se suscitó durante el llamado “operativo descuelgue”, encabezado por el alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, quien de acuerdo al padre afectado estuvo presente durante el incidente y no evitó que los oficiales ingresaran a propiedad privada y detonaran armas de fuego.

“Viniendo encabezando el operativo no debió permitir que detonaran las armas, andaba en el operativo él, mi hijo lo vio, cuando empezó todo, que todos empezamos a bajar algunas cosas él se subió a una camioneta y se fue (…) él en ese momento nunca debió haber dejado que se metieran a propiedad privada y detonaran armas”.

La familia agredida dio las gracias a la asociación civil “Corrijamos el Rumbo” quien les da asesoría legal.

Versión del Municipio

Por su parte, el municipio publicó un boletín en el cual aseguraban que fue un grupo de más de 15 personas de Paso de Perules los que comenzaron a agredir a los oficiales durante el operativo.

En el texto exponen que se detuvo a un menor de 16 años, el cual fue puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público especializadas en atención de adolescentes.

“Después de pedirle a los vecinos que se retiraran de la vía pública, los policías comenzaron a ser atacados con distintos objetos causándole a uno de los elementos una fractura doble en la mandíbula por las que se espera que tenga secuelas, otro con escoriaciones en el cuerpo y uno más con diversos golpes”, indica la información municipal.

Así mismo informó que los elementos municipales ya presentaron una denuncia en contra de los presuntos agresores.