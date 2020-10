No cuadran cifras de asesinatos

León, Gto.- Las cifras de homicidios dolosos que registra la Secretaría de Seguridad Pública de León no coinciden con los números reales de asesinatos cometidos en las calles de la ciudad.

En la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento celebrada el martes, el titular de la dependencia Mario Bravo Arrona informó que de enero a la fecha se han cometido 631 crímenes, sin embargo, en el puntual conteo realizado por El Sol de León, se tiene fundamentado que en la ciudad han ocurrido 645 asesinatos.

Importante es destacar, que estos 645 asesinatos no son la cifra oficial, pues en algunos hechos, la Fiscalía toma fe directamente y no da a conocer los eventos, igual sucede cuando las víctimas mueren en un hospital y las autoridades ministeriales no informan los decesos a los medios de comunicación.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Roban camioneta y son detenidos en Brisas del Carmen

Lo que hace que la Secretaría de Seguridad Pública, no tenga registro de 14 homicidios. En ambos comparativos, sólo se coincide en el mes de febrero.