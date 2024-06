Muere uno de los jóvenes atropellados por ambulancia en San Juan Bosco en León

León, Gto.- Uno de los jóvenes que fue atropellado por una ambulancia, en la colonia San Juan Bosco, perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital. Su deceso fue reportado alrededor de las 10 de la noche, es decir casi dos horas después del accidente.

La víctima mortal, es Ángel de 30 años de edad, quien era vecino de la colonia Piletas IV, el sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y desde que sufrió el accidente no recobró el conocimiento. Él fue llevado al Hospital General de León, pero un par de horas después, el personal médico reportó su fallecimiento.

Policiaca Ambulancia atropella a motociclistas en San Juan Bosco

En tanto, Christian, también de 18 años, continúa hospitalizado y su estado de salud es reportado grave. El sufrió diversas fracturas en todo el cuerpo. Al igual que Ángel, es vecino de Piletas.





El percance

El accidente, ocurrió a las 19:30 horas de la tarde, sobre el bulevar Manuel de Austri y la esquina con la calle Cádiz, a unos metros del bulevar San Juan Bosco, justo a espaldas de Santo Dominguito Savio y en los límites con Lomas de Vista Hermosa.

En el lugar de los hechos, los testigos mencionaron que ambos jóvenes, estaban parados esperando la luz verde del semáforo y una vez que este cambió a verde, iniciaron su marcha.

Testigos mencionaron que la ambulancia particular no respetó la luz roja del semáforo y por eso se registró el accidente y no iba a ninguna emergencia ni llevaba la sirena encendida.

Se golpean el cráneo

Ambos jovencitos, salieron proyectados hacia una barda y se golpearon la cabeza. Ambos quedaron inconscientes por varios minutos.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil y Agentes de la Policía Vial, quienes de inmediato les brindaron los primeros auxilios. Por unos instantes se generó gran congestionamiento vehicular, en dirección del bulevar San Juan Bosco a el bulevar Miguel d Cervantes Saavedra.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Una empresa aseguradora llegó al lugar y se hizo cargo del percance, el conductor de la ambulancia, quedó en calidad de presentado para rendir su declaración y hacer el deslinde de responsabilidades.

Policiaca Matan a motociclista en Joyas de Castilla en León

Cabe mencionar que Noticias Vespertinas solicitó información a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, pero no hubo respuesta hasta el momento.