Muere motociclista atropellado tras percance vial

San Felipe, Gto. Un adolescente de solo 16 años de edad, perdió la vida al caerle encima una motocicleta, misma que segundos antes había protagonizado un choque en la carretera a Sierra de Lobos.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13:30 horas del domingo, en la Sierra de Lobos, es decir, en la carretera León - San Felipe, a la altura del kilómetro 21, frente a un negocio de venta de cerveza.

HACÍAN "CABALLITOS"

De acuerdo con versiones preliminares recabadas en el lugar de los hechos, varios motociclistas se encontraban en las inmediaciones de la carretera disfrutando de bebidas alcohólicas y conviviendo entre amigos. En ese momento un biker decidió hacer los famosos "caballitos" con su vehículo de dos ruedas, una Vento 150, pero otro motociclista que circulaba a bordo de una R6, 650 en un aparente exceso de velocidad lo impactó.

Tras el choque de frente entre ambos vehículos dejó a dos personas involucradas, uno de ellos lesionado de gravedad, mientras que los vehículos salieron proyectados varios metros; en ese momento la motocicleta Yamaha R6 650 de color negro impactó a un joven que disfrutaba de la convivencia con conocidos y amantes de estos vehículos de motor.

Luego del impacto, la motocicleta negra siguió su camino y cayó al fondo de un pequeño desnivel a un costado de la carretera; mientras los bikers auxiliaban a los involucrados, llamaron a los números de emergencia 911, para solicitar el arribo de una ambulancia; en ese momento observaron que uno de los jóvenes había perdido la vida.

LLEGAN PARAMÉDICOS

Los paramédicos llegaron hasta la zona, acompañados de Policía Estatal de Caminos; los cuerpos de emergencia atendieron rápidamente a los involucrados en el percance, donde certificaron la muerte de un joven de 16 años de edad, mismo que quedó a un costado de la carretera.

Posteriormente otro joven menor de edad, identificado con la inicial "V", fue trasladado en condiciones delicadas de salud a una institución médica en León Guanajuato; un segundo involucrado fue atendido en el lugar, pero este no presentó heridas de consideración; se presume que este último fue detenido por los uniformados, aunque esta versión no fue confirmada por alguna autoridad.

LLEGA LA FAMILIA Y LO IDENTIFICA

Tras los hechos, la familia del joven fallecido llegó a la zona y al ver el cuerpo tapado con una cobija, rápidamente irrumpieron en llanto, "Christian, noo, mi niño, mi niño", gritó la progenitora del fallecido.

Los familiares de Christian señalaron que el adolescente había salido de su casa desde temprano, se encontraba conviviendo en Sierra de Lobos con algunos amigos amantes de las motocicletas, una de las más grandes fascinaciones del adolescente.

Christian tenía solamente 16 años, aunque ya no estudiaba era muy trabajador, ya que se dedicaba a la obra, sus amigos, conocidos y familiares lo describieron como un hombre solitario e independiente.

ERA LA PRIMERA VEZ QUE SALÍA CON MÁS MOTOCICLISTAS

Algunos motociclistas mencionaron que Christian los había contactado a través de redes sociales, desde donde surgió la invitación para rodar en la carretera, donde desde muy temprano compartieron su fascinación por las motocicletas e incluso visitaron algunas cuevas y tomaron varias fotografías.

"Lo conocí hace una semana en Facebook, no sabía mucho de él, pero en el camino estuvimos platicando, me dijo que había salido sin avisarle a sus padres, también coincidió que un amigo mío era su primo, fue a quien avisé en Facebook del accidente y él me pasó el número de sus papás; al principio creyeron que era una broma, pero al momento en que le avisé a su mamá no dejó de gritar y llorar al teléfono, fue una noticia muy fuerte", comentó un joven motociclista en la zona.

Solo unos cuantos bikers se quedaron en el lugar, aunque trataron de consolar a los familiares, estos no dejaron de llorar, e incluso le colocaron una veladora a un costado del cuerpo, esto mientras los peritos realizaban las primeras investigaciones en la zona para esclarecer lo sucedido y establecer el móvil de los hechos.

El cuerpo de Christian fue embalado y llevado a través de la Unidad de Traslado de Indicios hasta los laboratorios del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la autopsia correspondiente a la ley para establecer la causa de su muerte.