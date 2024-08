Muere ex policía baleado en Los Ángeles en León

León, Gto. Guadalupe de Jesús de 36 años, quien fuera agredido a balazos a las afueras de una escuela primaria en la colonia Los Ángeles, falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

Fue ex policía de León

El hombre, fue identificado como un ex elemento de la Secretaría de Seguridad Prevención y Protección Ciudadana de León. Ingresó en el año 2010 a la Policía de León pero se dio de baja en el año 2014. Los motivos por los que desertó de las filas de la corporación, no fueron precisados.

Con este hecho, suman 64 homicidios dolosos registrados en lo que va del mes de agosto en la ciudad de León y en ninguno de los hechos se han reportado personas detenidas.

El ataque

El hecho fue reportado minutos después de las ocho de la mañana, sobre la calle Río Nilo casi esquina con la avenida Saturno, en la colonia mencionada.

Testigos informaron que Guadalupe dejó a sus hijos en la escuela y se retiró del lugar. A los pocos minutos regresó en compañía de su esposa, quien bajó para entregar unos útiles escolares a un profesor de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio.

Al salir, cruzó la acera y se subió a su auto, un Chevrolet Aveo de color blanco. Fue en ese momento, que hombres armados y encapuchados llegaron al lugar a bordo de un taxi verde y le dispararon al hombre, frente a su esposa.

Seis disparos

Testigos del ataque mencionaron que la víctima recibió al menos seis disparos de arma de fuego entre el pecho y el abdomen.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar, lo estabilizaron y lo trasladaron a un hospital, donde momentos más tarde fue reportado su deceso.

En el lugar, se encontraron varios casquillos percutidos por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal. A las labores de resguardo se sumaron efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública Del Estado FSPE y de la Guardia Nacional.