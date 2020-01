Muere a causa del frío en Rincón Grande

León, Gto.- Las bajas temperaturas, ya cobraron la vida de una persona, en la zona cerril del municipio de León. Este primer deceso por hipotermia, se registró en la comunidad Rincón Grande, un lugar ubicado en las inmediaciones de la Mesa de Ibarrilla, rumbo a Nuevo Valle de Moreno.

De acuerdo a lo informado por los habitantes de esa zona, debido a la lluvia que cayó la tarde del domingo, la temperatura bajó y por la noche el frío “caló” más de lo normal. Incluso, por la madrugada cayó aguanieve.

“Ayer en la noche hizo más frío que otros días, si se sintió que bajo la temperatura, por eso apenas estamos saliendo de las casas, el agua que tenemos en los barriles, amaneció con una capita de hielo”, dijo Agustina, mientras estaba sentada en una piedra y tomaba el sol en compañía de sus dos hijos pequeños a las afueras de su pequeña casa de adobe.

El hallazgo

Cerca de las nueve de la mañana, Nabor de 47 años, sacó a sus vacas a pastar, al pasar por el camino a Rincón Grande, en dirección a La Calera y a Nuevo Valle de Moreno, fue que encontró el cuerpo de un hombre, tirado en la orilla.

“Anoche hizo mucho frío, por eso hoy salí más tarde con mis animales, me eche un taco y saque las vacas y antes de llegar a la curva se empezaron a regresar, y caminaron al parejo mío, cuando me acerque, vi al hombre tirado, pensé que estaba dormido”.

“No es de por aquí”

Nabor, cuenta que se acercó al cuerpo y lo empezó a mover, quería ayudarlo a que se levantara “ y agarrara camino para su casa”; “no lo conozco, no es de por aquí, no sé si sea de otra ranchería, pero de aquí no es”. Dijo.

Le habló pero no hubo respuesta, lo toco y se percató de que estaba frío, por lo que decidió dar aviso a las autoridades.

El arriero, comentó que se regresó a su casa, guardó sus animales y busco un teléfono. Un señor que subía en su camioneta, fue quien se lo prestó y pudieron hacer el reporte a los números de emergencia. Para esto, el reloj ya marcaba las 10:37 horas de la mañana.

Acuden policías

Oficiales de la policía acudieron al lugar de inmediato. Desde el centro de León, hasta Rincón Grande, se hace aproximadamente una hora y media de camino, desde el templo de la comunidad de Ibarrilla, es puro camino de terracería y curvas, hasta llegar y pasar “La Mesa”, ese mismo lugar donde a finales de los años ochenta, los habitantes reportaron avistamientos de ovnis.

Luego de que los oficiales, corroboraron el reporte, solicitaron el arribo de los paramédicos y del Ministerio Público, para que certificaran el deceso del hombre.

Nada pudieron hacer por él

Socorristas de Protección Civil, se dirigieron al lugar, pero dejaron la ambulancia en la comunidad Media Luna, delante de Agua Zarca, de ahí fueron llevados en una patrulla de Policía, hasta el lugar del hecho.

Luego de revisar a la víctima, confirmaron que ya no tenía signos vitales, pero tampoco huellas de violencia. Por lo que establecieron que pudo haber sufrido una hipotermia.

Casi cuatro horas después, una camioneta del Servicio Médico Forense llegó al lugar y levantaron el cuerpo al terminar las labores periciales.

Nadie lo conoce

Los habitantes de la comunidad no conocen al señor fallecido, es de complexión media, de tez morena clara, es de aproximadamente 35 años, tenía bigote y vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de manga larga del mismo color, cinturón negro, botas y sombrero vaquero.

El reportante, Nabor, piensa que la víctima iba bajo los influjos del alcohol. “ Es que es muy raro, casi nadie camina por aquí y menos de noche. A lo mejor iba con sus copitas de más, se cayó y le ganó el sueño, y pues se murió de frío. Explicó mientras miraba el cuerpo, desde varios metros de distancia.

Rincón Grande

Para llegar a Rincón Grande, se debe tomar camino a la Mesa de Ibarrilla, y seguir el camino de terracería y curvas, hasta llegar al rumbo de Nuevo Valle. Se atraviesan las comunidades de Ibarrilla, Media Luna, Agua Zarca, El Sitio de San Ignacio, Fundiciones, El Huizache, Sauz de Avalos, Buenos Aires y El Gigante.

Esta comunidad, cuenta con apenas diez casas, alguna de ellas hechas de teja y adobe. Todas tienen piso de tierra y un solo cuarto. Nada más en un domicilio tienen energía eléctrica. De sus 43 habitantes, 22 son hombres y 21 mujeres, entre adultos y niños. Siete son mayores de 60 años.