Matan a un hombre en la colonia Sinarquistas en León

León, Gto.- Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, fue asesinado a balazos, durante la madrugada de este martes en la colonia Sinarquistas. Los agresores huyeron en una motocicleta.

Policiaca Localizan cuerpo con huellas de violencia en León

A la medianoche

Esta agresión con armas de fuego, fue reportada en punto de las 12:00 horas de la medianoche, en el tramo de terracería del bulevar Antonio Martínez Aguayo, entre Salvador Abascal y la calle Teresita Bustos.

En información preliminar sobre el ataque, se informó que la víctima iba caminando por el lugar, cuando hombres armados pasaron en una motocicleta.

Al estar cerca de la víctima, sin mediar palabra el sujeto que viajaba de copiloto sacó y accionó un arma de fuego y disparó en contra de la víctima en repetidas ocasiones.

Junto a un árbol

Debido a lo despoblado del sitio y a la oscuridad del lugar la víctima no tuvo tiempo de resguardarse y se desvaneció cerca de un árbol.

Los vecinos de viviendas cercanas a la zona, escucharon las detonaciones y reportaron los hechos a las autoridades a través de los números de emergencia 9-1-1. A ello se sumaron otras llamadas de personas que minutos después transitaban por el lugar y se percataron de la existencia del cuerpo.

Sin pistas de los agresores

Cuando llegaron al lugar, los policías fueron informados por los reportantes qué luego de escuchar las detonaciones, oyeron retirarse a una motocicleta. Sin embargo no hay características de los agresores y del vehículo.

Paramédicos de Bomberos arribaron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Sin embargo, no se proporcionaron mayores detalles, ni en qué parte del cuerpo sufrió las heridas. Sus vestimentas y media filiación no fueron reveladas.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Policiaca Matan a joven en festejos patrios en León

La zona fue acordonada con cinta amarilla por parte de los oficiales municipales y se dió aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región A, iniciará con las diligencias ministeriales correspondientes.