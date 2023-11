Matan a joven en colonia San Miguel

León, Gto.- Un hombre de aproximadamente 25 años de edad, perdió la vida luego de ser víctima de un ataque armado directo en su contra, esto mientras se encontraba en las calles del Barrio de San Miguel.

Todo ocurrió momentos antes de las 15:00 horas, cuando los números de emergencia 911 recibieron los reportes de un ataque armado, donde un joven había resultado gravemente herido y se encontraba en la calle Honda de San Miguel, entre las calles privadas Ojeda y Del Señor de la Salud, de la colonia en mención anteriormente.

Luego de las llamadas al 911, hasta el lugar arribaron elementos de la Policía Municipal en compañía de paramédicos de Protección Civil, quienes a su llegada se percataron del cuerpo de un joven tirado sobre un charco de sangre, a las afueras de un domicilio, justo frente al número 513.

De inmediato, los paramédicos, al tratar de brindarle los primeros auxilios, advirtieron que el hombre ya no contaba con signos vitales y solo certificaron su muerte, posteriormente la escena fue delimitada con cinta amarilla, puesto que en las inmediaciones se localizaron varios casquillos percutidos.





LO IDENTIFICAN FAMILIARES Y AMIGOS

Inmediatamente vecinos del lugar dieron aviso de lo ocurrido a familiares del hoy occiso, quienes en cuestión de minutos llegaron al lugar y al confirmar la identidad irrumpieron en llanto, ya que no podían creer lo ocurrido.

El joven fue identificado con el nombre de Said 'N', quien además era integrante de una conocida banda del barrio.

"No lo voy a agarrar, déjenme verlo", "Estos últimos días lo vi muy triste, nadie lo quería, me decía que nadie lo quería porque era malo", mencionó entre llantos la progenitora de Said.

Las primeras versiones recabadas en el lugar de los hechos, señalaron que los presuntos responsables accionaron sus armas en al menos tres ocasiones, para luego emprender la huida sin ser perseguidos.

Hasta el lugar también llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron con las primeras diligencias en la zona, donde lograron recabar elementos importantes para las investigaciones.

BALEAN A OTRO EN SAN FELIPE DE JESÚS

Casi de manera simultánea al hecho ocurrido en el Barrio de San Miguel, los números de emergencia recibieron los reportes de un hombre baleado en la calle Egipto de la colonia San Felipe de Jesús.

Tras estos reportes llegaron a la zona los preventivos y al confirmar que un hombre se encontraba herido, solicitaron el arribo de paramédicos, estos últimos a su llegada brindaron los primeros auxilios al lesionado y una vez que lo estabilizaron fue trasladado a un hospital cercano para su atención inmediata, puesto que sus heridas comprometían su vida.

Sobre este último hecho poco se sabe, ya que en el lugar no se localizaron indicios, por lo que será la autoridad investigadora quienes brinden mayores detalles de los hechos en las próximas horas.