Matan a "El Kevin" y al "Chicharrón"

León, Gto.- Dos hombres perdieron la vida luego de ser víctimas de un ataque directo, durante la tarde de este lunes, en las inmediaciones de la colonia San José de Cementos.

De acuerdo con versiones preliminares de lo ocurrido, los hechos se suscitaron cerca de las 14:30 horas, sobre la calle Historiadores, entre las calles Alegría y el bulevar Francisco Villa, justo en los límites de la colonia San José Cementos y el Granjeno Sur.

ESTABAN CONVERSANDO

Algunos testigos de los hechos señalaron que ambos hombres, los cuales fueron identificados de forma preliminar como "El Kevin" y Juanito, alias "El Chicharrón", quienes se encontraban en un terreno baldío conviviendo y platicando.

En ese momento, sujetos desconocidos que tripulaban una motocicleta en color rojo tipo Cross, uno de ellos con sudadera roja y otro de sudadera negra, ambos con cascos de color negro, se acercaron a sus víctimas y les dispararon a quemarropa.

Ambas víctimas cayeron heridas de muerte en un terreno baldío, uno encima del otro, mientras sus atacantes huyeron a toda velocidad a bordo de la motocicleta. Los vecinos y personas que pasaban por la zona, al escuchar las detonaciones, realizaron los respectivos reportes a los números de emergencia.

Rápidamente, hasta el lugar arribaron elementos de la Policía Municipal acompañados de paramédicos de Protección Civil y Bomberos, estos últimos trataron de brindarles a ambos hombres lesionados maniobras de reanimación, las cuales fueron obsoletas, ya que no presentaron signos vitales; una vez que se certificó su muerte, la zona fue delimitada y resguardada.

A las inmediaciones también arribaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así como Policía Ministerial, estos últimos comenzaron a realizar las primeras investigaciones de lo ocurrido para esclarecer los hechos, además, revisaron cámaras de videovigilancia cercanas a los hechos y se entrevistaron con testigos y familiares de los fallecidos.

FAMILIA LLEGA AL LUGAR

Minutos después de haberse registrado el ataque, la familia fue informada de lo ocurrido, por lo que rápidamente llegaron al lugar. Una vez que reconocieron a las víctimas irrumpieron en llanto, pues no podían creer lo ocurrido, ya que tan solo esta mañana se encontraban conviviendo con los hoy fallecidos.

"Es mi tío, no, ¿por qué?, sí, esta mañana lo vi, me avisaron y yo me estaba bañando hasta me salí todo enjabonada, no nos saben decir quién lo mató", señaló una mujer familiar de uno de los fallecidos.

INICIAN INVESTIGACIONES

Por su parte, los peritos criminalistas comenzaron a realizar las diligencias a los cuerpos de las víctimas, tras fijar diversos indicios. Los cuerpos y lo recabado en el lugar fueron embalados y trasladados a los laboratorios forenses, donde continuarán con las investigaciones.

Hasta el momento se desconoce el posible motivo de la agresión. Es de mencionar que, con este doble homicidio, suman tres los acumulados del mes de julio.