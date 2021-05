Más de 250 restaurantes en Guanajuato podrían pedir más créditos en Fondos Guanajuato

León, Gto.- Más de 250 restaurantes en Guanajuato estarán viendo la forma de participar en el programa de créditos de Fondos Guanajuato, pero ahora para poder repuntar la economía, para mantener su reactivación paulatina, así lo informó Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, en León y del Bajío.

“Nosotros participaremos como sector, porque aún no podemos todavía salir entonces yo lo he dicho, la industria de restaurantes pues de alguna manera ahí vamos en un repunte paulatino pero seguro, pero aún no hemos podido salir”. Comentó.

La presidenta de Canirac expresó que estarían participando en el programa debido a que todavía no han podido salir de la crisis, pero poco a poco se ha visto un poco de movimiento que les da esperanza de ir avanzando en la reactivación.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Representa T-MEC un compromiso para los empresarios

Cabe resaltar que el nuevo programa de Fondos Guanajuato, tiene como objetivo brindar créditos a empresas que ya solo necesitan impulsar su economía y no tanto subsistir en la pandemia, por lo que el dinero estaría enfocado a que incrementen su operación y producción.

Helen Anaya Sanromán expresó que de los 500 restaurantes, más o menos el 50 por ciento de los mismos estuvieron solicitando créditos económicos en la pandemia a causa del Covid-19, por lo que es posible que esa misma cantidad o más esté interesada en formar parte del nuevo esquema de créditos.

“Más o menos el 50 por ciento de los afiliados tuvieron acceso al crédito, a lo mejor podría ser un poco más, podría ser un poco más, las necesidades van variando, podrían ser más”, dijo.

Por el momento los restaurantes sí buscarán tener un periodo más amplio de gracia para pagar los primeros créditos que les brindó Fondos Guanajuato, ya que por el momento todavía no se estabilizan, incluso prevén una recuperación hasta el 2022 o el 2023.

“Yo creo que nos tomaría este año y probablemente mitad del que viene y la industria de banquetes y recintos pues obviamente si estamos todavía en un 25 por ciento apenas de la reactivación, nos falta todavía un 75, entonces obviamente que sí apelaremos o sí buscaríamos esos apoyos para seguir reactivándonos y fortaleciendo la industria”, expresó.

En cuanto a la industria de eventos, explicó que también sigue operando de forma muy baja, están actualmente al 25 por ciento, por lo que falta fortalecer otro 75 por ciento de la industria y los créditos les ayudarían a consolidarse más en la reactivación.