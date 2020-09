Liberan a expolicía que asesinó a su esposa en la colonia Villas de la Luz

León, Gto.- Un ex policía que había sido sentenciado a 27 años de prisión por asesinar a su esposa en la colonia Villas de la Luz en 2013, recobró su libertad con tan solo 7 años en la cárcel. Según el oficio, no se le encontraron pruebas suficientes en el crimen. La madre de la víctima exige justicia y acudió a la Fiscalía General del Estado, para pedir una explicación sobre el resolutivo.





Los hechos

Laura Patricia de 30 años y Miguel Ángel alias “El Tunas” de 31 estaban casados y tenían dos hijos, en ese entonces de 12 años y 40 días de nacida.

En junio de ese mismo año, tuvieron una discusión, en la que Miguel, quien ya no era parte de las filas de la policía, colocó un cuchillo de quince centímetros en el cuello de su esposa. Por tal hecho, ella acudió al Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente. Posteriormente, en al menos otras cinco ocasiones Laura presentó querellas por otras agresiones, tanto verbales como físicas pero ninguna procedió. La pareja se separó pero no se divorciaron legalmente.

Quería los derechos sobre la niña

A mediados de septiembre, Miguel y su madre acudieron a la casa de Villas de la Luz, exigiéndole a Laura que le brindara los derechos, sobre la patria potestad de la pequeña, pero ella se negó.

La madre de Miguel, llevó a la niña a Jalisco, donde fue encontrada dos semanas después. En tanto, el hombre mantuvo en cautiverio a Laura, sin comida, encerrada y la golpeaba. La familia de la mujer, no tuvo comunicación con ella, pero tampoco fueron a buscarla.

Domingo 22 de septiembre

El domingo 22 de septiembre, Miguel regresó a la casa de Laura, en donde habló con ella y le pidió que regresara con él e iniciaran nuevamente su relación marital, pero la joven madre se negó.

De acuerdo a lo informado por la entonces Procuraduría de Justicia, ahora llamada Fiscalía, Miguel se disgustó por la negativa, la sujetó del cuello y la estranguló. Luego fue a pedir ayuda a una hermana de la víctima, indicándole que se sentía mal, pero al regresar Laura había fallecido.

Ese mismo día fue detenido y Geraldina, madre de Laura, dijo que le encontraron pruebas en las uñas y en los dientes, de que él había matado a su hija.

Una semana después

Fue hasta el primero de octubre, que la Fiscalía dio a conocer los hechos. El caso salió a la luz pública y las autoridades informaron que el hombre ya había sido vinculado a proceso penal por el delito de feminicidio al declararse culpable.

Foto: Ilustrativa Cortesía | @infoprisiones

Seis meses después, Miguel fue condenado a 27 años y medio de prisión, en el juzgado Décimo de lo Penal.

Libre

A casi siete años, la madre de Laura recibió un oficio, en el que le notificaron que Miguel saldría libre este jueves.

Le dictaron libertad inmediata porque no le encontraron pruebas. “La justicia está mal, no podemos esperar a que salga y dañe a otras personas y si es necesario manifestarme y hacer desastres los voy a hacer, este día tuve un despertar muy amargo, igual que el día que me avisaron que mi hija estaba muerta”. Informó la madre de la víctima.

Geraldina, madre de Laura, informó que buscará hablar con el Fiscal Carlos Zamarripa, para que la apoye con su caso. Además de que ya se acercó a grupos feministas.