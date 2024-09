Leonés estrella su camioneta contra autobús en la León-San Felipe; va muy grave al hospital

León, Gto. - Un hombre originario de León sufrió graves lesiones en un accidente vial cuando su camioneta fue impactada por un camión de transporte suburbano en el municipio de Silao. El conductor del autobús huyó del lugar, abandonando tanto el vehículo como a los pasajeros.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. en la carretera Silao-San Felipe, a la altura de la colonia Francisco Javier Mina. La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, viajaba en una camioneta tipo Pick Up de color blanco.

De acuerdo con los primeros informes, el camión de la ruta suburbana 4, con número económico SI 0142, realizó una vuelta prohibida, golpeando violentamente el costado de la camioneta. El impacto dejó el vehículo de la víctima con severos daños en la parte frontal y lateral.

El conductor de la camioneta quedó atrapado dentro del vehículo, mientras que el chófer del autobús descendió y se dio a la fuga, dejando el transporte y a los pasajeros a bordo.

Llevan a conductor de León en estado grave a un hospital

Tras recibir la alerta a través del 9-1-1, elementos de Protección Civil y Bomberos de Silao acudieron al lugar y lograron liberar al hombre, quien fue trasladado en estado grave a un hospital privado en Puerto Interior.

Aunque los pasajeros del camión no resultaron heridos, fueron evaluados por paramédicos en el lugar antes de ser recogidos por otra unidad.

Momentos después, una grúa retiró los vehículos siniestrados, lo que permitió reabrir la carretera que había permanecido cerrada mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza.