Agresión a Policía Vial en León: Investigaciones en marcha tras ataque con Piedra

León, Gto.- El secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén Rico, informó que el caso del policía vial agredido por una ciudadana con una piedra la madrugada del lunes está siendo investigado.

Pese a que en este mismo elemento ha sido agredido en dos ocasiones en menos de 11 meses, luego de que en diciembre pasado recibió una fuerte golpiza por tres hombres, el funcionario municipal aseguró que la agresión de ciudadanos contra los elementos no es común.

“No es continuo, sí ha habido, en los últimos 15 días se han presentado dos eventos, pero tiene mucho que ver el tema de la disciplina y que comuniquen cualquier intervención para que reciban el apoyo”, aseguró.

Armarán a policías viales en dos semanas

Luego de que algunos elementos aseguraron que no portan armas y al enfrentar situaciones de violencia se ven expuestos, Jorge Guillén dijo que será en dos semanas cuando todos cuenten con su equipo completo y que ya cuentan con el permiso de licencia.

“Se está dando ese proceso, máximo unos 15 días ya no podrán ver elementos sin armas. No podemos armar elementos que no estén dentro de la licencia y ese proceso ya está, ya nada más ahorita con las armas que llegaron ya se armó a Policía Municipal y estamos con Policía Vial, fueron 500 armas cortas y 50 largas y se cubre al 100 por ciento”, agregó.

El secretario de Seguridad también respondió ante la denuncia de los policías que mostraron su preocupación ante el déficit de oficiales que hace que cada vez sean menos elementos para cada sector.

“Algo que caracteriza a la Policía de León es qué mejor que todos estuvieran acompañados, pero tienes que adecuarte al número de personal que tenemos y estamos trabajando, pero siguiendo los protocolos de seguridad de cada intervención comunicarlo y solicitar el apoyo requerido”, añadió.

Comentó que el caso se elemento agredido se va a investigar ya que tampoco pidió apoyo a cabina como lo marca la disciplina policial

“También investigar el seguimiento que tenemos interno, el manejo, dentro de la disciplina que es informar a cabina cualquier intervención que tengas y en este caso no hubo tal intervención con la cabina de policía y se presentó así, no arribó ningún apoyo porque no lo solicitó y se está investigando”.