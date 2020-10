Jorge “El Tarzán” Davino decide no poner denuncia

León, Gto.- El ex jugador del León Jorge Davino, quien fue asaltado en su domicilio el pasado sábado 17 de octubre no quiso presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y tampoco dio información sobre el hecho a la Policía Municipal de León.





Así ocurrió

El robo ocurrió el sábado por la noche y fue el mismo jugador, quien a través de un audio que difundió a sus vecinos de Balcones del Campestre, dio a conocer el hecho delictivo del que fue víctima.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Guardia Nacional abate a presunto delincuente en carretera panamericana

“El sábado, termine de comer en el restaurante y me vine a mi casa, para ver el partido de Monterrey, como a las diez de la noche me iba a dormir y se meten cinco hombres, disfrazados de soldados, me ataron de pies y manos y me dijeron que donde estaba la caja fuerte, les dije que no tenía y me dieron una patada y una cachetada, estuve así una hora y pico y comenzaron a revisar cajones, muebles y se llevaron algunas pertenencias, relojes y alrededor de 4 o 5 mil dólares en efectivo que tenía. Me dejaron tranquilo pero pasé un susto fuerte”, relató el ex jugador.

Si hubo reporte al 911

Por su parte la Secretaria de Seguridad Pública, informó que “El sábado por la noche se recibió un reporte de presunto robo a casa habitación, donde se mencionó que varios hombres ingresaron a uno de los domicilios, del fraccionamiento privado, y se llevaron pertenencias de los habitantes.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca [VIDEO] Asesinan a dos hombres en Zona Piel, hieren a uno más

A la llegada de las unidades de Policía, no fue posible agotar los procedimientos y protocolos que se siguen en estos casos, tanto por la Secretaría de Seguridad Pública como por la Fiscalía General del Estado, debido a que el afectado así lo pidió.

Sería el segundo caso

En la descripción de los hechos, Jorge “El Tarzán” Davino, relata que fueron hombres armados vestidos de soldados.

Apenas el 10 de octubre, colonos de la colonia Jardines de Santa Fe, informaron que una falsa camioneta de la Guardia Nacional, ingresó a robar a ese fraccionamiento.

En el caso del ex futbolista, no se sabe si los agresores huyeron en una camioneta parecida, pero sería el segundo robo en el que se tiene la participación de personas con vestimentas militares.