Investigaciones tras tragedia en carreras clandestinas en León: un muerto y heridos

León, Gto.- Luego de la tragedia donde varios espectadores fueron impactados por un vehículo, mientras disfrutaban de carreras clandestinas, las autoridades municipales ya investigan el lugar donde ocurrió todo.

Llantas por todos lados, ropa, manchas de sangre, mesas con bebidas alcohólicas y huellas del percance, se observan en las inmediaciones de la pista donde una noche anterior se registró la salida de camino y volcadura de un vehículo clásico que realizaba "carreritas" en las inmediaciones de "La pista de arrancones La Roca", la cual se ubica en la comunidad Los Ramírez.

NO SE TENÍA IDENTIFICADO EL LUGAR

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Jorge Guillén Rico, aseguró que no se tenía identificado el lugar como una zona de "arrancones".

"Ya lo revisa Protección Civil con Fiscalización, si existe un lugar autorizado para ello, que no lo creo, no lo tenemos registrado y vamos a realizar lo correspondiente (...), no se tenían reportes previos de las actividades del lugar", señaló.

También aseguró que el evento apunta a ser una carrera de autos "clandestina", donde participaban vehículos clásicos, mismos que en su mayoría no son condicionados para estas prácticas de velocidad.

Es de mencionar que la sanción por organizar carreras clandestinas es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s).

"Independientemente de las infracciones y del monto que sea la multa, el costo es alto, pues son estas maniobras, que no están permitidas y pues ahí están las consecuencias, eso es lo lamentable", aseguró Guillén Rico.

SIN DETENIDOS

Es de mencionar, que el titular de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, señaló que en el lugar no se reportaron personas detenidas, por lo que será la Fiscalía General del Estado, la encargada de identificar al presunto responsable de la muerte de un hombre de 48 años de edad, identificado como Cándido "N" y de las lesiones a al menos dos menores de edad.

Aunque no se precisó cuánta gente se encontraba dentro de la pista al momento que ocurrió el percance, en la zona de los hechos aún se encontraron mesas con diversas bebidas embriagantes, así como en sus alrededores, esto a pesar de que existe un reglamento en el que se prohibía el ingreso de este tipo de bebidas.

SE TIENEN IDENTIFICADAS ESTAS PRÁCTICAS EN CERRO GORDO

También, se dio a conocer que este tipo de carreras han sido identificadas por las autoridades de manera constante en Cerro Gordo, por lo que para evitar riesgos, se implementaron operativos de vialidad e infracciones en la zona.

"Ayudó mucho el tema de las infracciones, de repente se dan temas como roces con el personal, pero se está aplicando el reglamento", concluyó Jorge Guillén.