Intenta frustrar asalto a farmacia y lo hieren

León, Gto. El asaltante de una Farmacia Guadalajara, lesionó a un ciudadano que intentó frustrar un robo con violencia en la colonia El Rosario.

El lesionado, llegó a la farmacia ubicada en la avenida Hacienda El Rosario y la esquina del bulevar Adolfo López Mateos, se encontró con el delincuente amenazando a los empleados con un arma punzocortante.

Estos hechos ocurrieron minutos después de las 21:00 horas del martes y según testigos, este hombre intentó impedir el asalto al grado que ambos salieron del comercio y comenzaron a forcejear.

Sin embargo, el asaltante arrojó al ciudadano contra la fachada de cristal de un edificio, lo que le causó cortaduras en la cabeza, cuello, espalda y el antebrazo derecho.

Una vez que el delincuente vio libre su camino, huyó del lugar de los hechos con total impunidad debido a que no fue detenido por las autoridades.

Por ahora se desconoce si se consumó o no el robo en la farmacia.

El joven herido, cuya identidad por ahora no se conoce, intentó caminar hacia el comercio afectado pero no lo logró debido a que se cayó y se golpeó en la cabeza, por lo que ya no se pudo levantar.

Trabajadores de la farmacia le brindaron los primeros auxilios y después de colocar vendas y gasas en las heridas, paramédicos de Bomberos se lo llevaron en una ambulancia a recibir atención médica a una clínica del IMSS.