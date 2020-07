Hombre en presunto estado de ebriedad molesta a pasajeros de la línea 9

León, Guanajuato.- Con señas obscenas y groserías, un hombre de edad avanzada y en silla de ruedas molesta a los pasajeros del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y los operadores no hacen algo.

La tarde de este jueves el sujeto abordó a la línea 9 de la oruga en el paradero de Valle de León, pero desde antes comenzó a molestar a tres trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal).

Una vez abordando, le siguió con los insultos a una mujer que se dirigía a su trabajo, por lo que ella acudió con el operador de la unidad LE 284 para denunciar los hechos, sin embargo, la respuesta fue nula.

“Vengo viajando en la oruga, cuando tuve que pasar a su lado casi me tira un golpe, si me tiraba el golpe yo me iba a volver loca, pero el tipo se contuvo, pero igual sigue aquí y el chofer me dice que él tiene su derecho a viajar ¿No? Aunque esté molestando a todos y encima no trae el cubrebocas”, dijo la afectada.

De acuerdo a los testigos, el hombre iba en estado de ebriedad y llevaba una botella de Tonayán entre sus pertenencias, pese a ello, tampoco se pudo salvaguardar la integridad de las víctimas.

La pasajera captó el video con su teléfono y se percató que la persona siguió molestando a sus aledaños durante todo el trayecto hasta que se bajó en el paradero de El Expiatorio y nadie pudo hacer algo.