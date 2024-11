Pareja golpea y roba a abuelito de 102 años en León; huyen con dos niños a bordo

León, Gto. - Un señor de 102 años de edad, fue golpeado y robado por una pareja en la colonia La Brisa. Los delincuentes cometieron el ilícito acompañados de dos niños, y el momento de la huida de los agresores quedó grabado en una cámara de videovigilancia.

EL 12 DE NOVIEMBRE

El hecho ocurrió alrededor de las seis de la tarde del martes, en las calles de la colonia La Brisa. El señor Rafael, caminaba por la zona cuando un auto Tsuru de color blanco, en el que viajaban un hombre, una mujer y dos niños, le dieron alcance al abuelito y le ofrecieron llevarlo a su casa.

En dos ocasiones el señor Rafa se negó, sin embargo, el hombre de complexión robusta y que manejaba el auto, lo amenazó y lo obligó a subir al vehículo.

Una vez a bordo, se dirigieron a la calle Camécuaro, en donde se encuentra el domicilio de Don Rafael, siguiendo con las amenazas, el sujeto le dio indicaciones al señor para que ingresara a su vivienda.

LO GOLPEA Y LE ROBA

Una vez dentro, el ladrón golpeó al señor Rafael directamente al rostro y en diversas ocasiones hasta que lo tiró al suelo. Siguiendo con las amenazas, incluso de muerte, le exigió que no fuera a hablar y que le diera dinero.

Asustado, el señor de 102 años le dio lo poco que tenía en efectivo. El ladrón tomó una televisión y herramientas y salió de la vivienda, en donde ya lo esperaban la mujer y los dos niños. Ella en el asiento delantero y los menores en el trasero.

El hombre guardó la televisión y las herramientas en el auto, ayudado por la mujer, y posteriormente huyeron.

Fueron los nietos de Don Rafael, quienes hicieron público este acontecimiento delictivo.

"Me gustaría decir que esta historia salió de mi imaginación pero desgraciadamente le sucedió el martes a mi abuelito. No me cabe en la cabeza cómo existen estas personas. Ayúdenme compartiendo porque no es posible que estas cosas se queden impunes", escribieron en redes sociales.