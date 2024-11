Pila de un celular Samsung cobró la vida de tres jóvenes; a seis años tragedia en Tepetapa sigue impune

Guanajuato, Gto. - En marzo de 2019, tres jóvenes perdieron la vida, en lo que para ellos sería un fin de semana inolvidable ya que se trataba de su último viaje como estudiantes, antes de graduarse como Diseñadores Gráficos.

La acumulación de gases provenientes de la batería de un celular Samsung Galaxy S3, provocó una explosión en la vivienda donde se hospedaban.

Han pasado seis años de la tragedia que enlutó a cuatro familias y que ahora exigen justicia para que la empresa de telefonía Samsung se haga responsable de los daños.

Cortesía

Las víctimas de esta tragedia que ocurrió minutos antes de las ocho de la mañana del lunes 18 de marzo, fueron Elías Ascary Marún Plascencia, originario de San Francisco del Rincón quien falleció el 25 de marzo; Marcela Villarreal Segovia, de 23 años, originaria de Saltillo, Coahuila, ella falleció el 26 de marzo y María Fernanda Meneses de Acapulco. Falleció el 23 de marzo.

Cortesía

Además de vivir con la dolorosa ausencia de sus hijos, Laura Elizabeth Plascencia, madre de Ascary y la señora Lucía Segovia, mamá de Marce, no han descansado en aras de encontrar justicia para sus hijos, pero ahora, la empresa Samsung, no se quiere hacer responsable de pagar los daños, a pesar de que los peritajes realizados en el inmueble han confirmado que fue la pila de un celular la que emitió los gases que posteriormente fueron los causantes de la explosión.

Con el dolor a flor de piel

Aún con el dolor de haber perdido a sus hijos de manera tan repentina y las consecuencias emocionales, de salud, económicas y físicas que ha traído consigo la lamentable tragedia, tanto Elizabeth como Lucía, han hecho hasta lo imposible con tal de obtener justicia.

Cortesía

Ambas madres de familia, admitieron que en un principio la empresa Samsung las atendió de forma muy amable a través de sus agentes, sin embargo, hace poco les informaron que no se harían cargo de la reparación del daño, aún y cuando los peritajes confirman que uno de sus productos, específicamente el Samsung Galaxy S3, es el causante de la explosión que derivó en la muerte de los tres jóvenes.

En un inicio, se rumoró que la explosión habría sido una fuga de gas en la vivienda, pero desde un inicio el peritaje apuntó que fue la pila del celular.

“La vida cambió de un momento a otro"

La señora Elizabeth, menciona que todo ha sido por demás difícil y complicado. “Desde que mi hijo partió, nuestra vida cambió mucho. Mermó nuestra salud, caímos en depresión, siempre estaba dormida, mi hijo y mi esposo padecieron y padecen lo mismo, de tener mi familia completa todo se volcó de la peor manera, en nuestra casa, en los trabajos, las ganas de vivir se acabaron”, detalló aún con un nudo en la garganta la madre de Ascary.

Francisco Meza / El Sol de León

A pesar de todos los esfuerzos que han invertido para que los responsables de la tragedia paguen los daños, no lo han logrado y el proceso ha sido desgastante y por ende doloroso.

“El Ministerio Público inició las investigaciones y la única causa fue la explosión el calentamiento de la pila de un teléfono celular que ocasionó que salieran los gases que ellos (los jóvenes) olieron y produjera una explosión incompleta y con efecto batral solo donde fue la explosión”, detalló Elizabeth.

Por su parte, la mamá de Marcela, explicó que el golpe de la muerte de los jóvenes fue muy duro y no solo quedó en el fallecimiento de los universitarios, al igual que la familia de Ascary, también han tenido afectaciones a la salud, a la economía, han asistido a terapia, son más los gastos generados por la explosión de ese celular.

“Sabemos de antemano que la raíz del accidente fue por los gases emitidos por el teléfono y los peritos dictaminaron que era un celular marca Samsung que está resguardado en la Fiscalía, el que causó la explosión. Nosotros estamos cansados, desgastados, el trauma inició el día del accidente y ahí inició el calvario. Después de seis años, la empresa Samsung no da la cara y no se nos hace justo que no tengan un acercamiento porque la falla de ese aparato causó la muerte de mi hija”, relató la señora Lucía Segovia.

De la alegría a la tragedia

Ese fin de semana de puente festivo, era por demás especial para Ascary, Marcela, Fernanda y Katya. Ellos viajaron a Guanajuato, para tomarse fotos previo a su graduación y rentaron una vivienda en Tepetapa.

El hecho se registró alrededor de las 6:20 de la mañana, en el segundo piso de la casa de tres niveles que un fuerte estruendo se escuchó para posteriormente el incendio propagarse por la vivienda.

Ascari Elías, de 22 años originario de San Francisco del Rincón, tuvo quemaduras de segundo grado profundas y quemaduras vía aérea por inhalación del 80% de su cuerpo, falleció el día 25 de marzo. Y Marcela, de 23 años originaria de Saltillo, Coahuila, también presentó quemaduras de segundo grado profundas, en el 70% de su cuerpo. Ella perdió la vida el 26 de marzo.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Mami estoy bien, estoy vivo”

“Era el último paseo al que iban, estaban a un mes de graduarse, es lo más horrible que le puede pasar a un padre. En su afán por protegernos mi hijo me dijo: “hubo una acumulación de gases, estoy bien, estoy vivo” y en eso un paramédico tomó el teléfono y me dijo lo que había sucedido y el proceso. Esa fue la última vez que escuché a mi hijo y quedé en shock”. Comentó la señora Elizabeth.

Tanto ella como la señora Lucía, coinciden en que sus hijos eran buenos, responsables, brillantes, emprendedores y con un futuro exitoso y no merecían morir de esa manera.

El teléfono Samsung quemado es un Samsung Galaxy S3, que llevaba Fernanda y está en poder de la Fiscalía. El móvil de Ascary y el de Marcela, los tienen sus mamás.

“El informe pericial, dictaminó que el teléfono que generó la explosión fue un Samsung y nos acercamos a la empresa para reparar el daño porque no podemos consentir que este producto que ellos retiraron del mercado haya cobrado vidas humanas".

Al principio obtuvieron una buena respuesta de Samsung y el caso fue etiquetado como especial, les informaron que estaban investigando y ahora, se comunicó otra persona, quien les precisó que Samsung se deslinda de las responsabilidades por el hecho.