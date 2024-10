Exigen justicia por abuso sexual a tres niñas en León; presunto responsable queda libre

León, Gto.- "Queremos que la autoridad no deje pasar más tiempo, que pongan atención a la situación y que nos apoyen, porque no fue la primera vez, pero si fue la primera vez que se levantó la voz, queremos que realmente no quede impune el abuso sexual a tres niñas en el Circuito Bosques de San Juan", señalaron vecinos de la zona ante este medio de comunicación.

Así fue como los habitantes de la colonia mencionada dieron a conocer un caso de abuso a tres menores de edad que sus edades oscilan entre los 7 y 8 años de edad, donde los se señala a un hombre de nombre José Guadalupe "N", de 61 años de edad, como el presunto responsable; todo se registró cerca de las 15:00 horas del sábado cinco de octubre.

"Nos dimos cuenta de que en una camioneta un vecino estaba con otras dos niñas, escuchamos sollozos y ruidos muy extraños que venían de la camioneta, luego vimos que el vecino estaba dentro con tres niñas, como la camioneta está polarizada no pudimos ver al interior, pero cuando lo enfrentamos dejó salir a las niñas, fue allí cuando les avisamos a sus mamás", relató una de las vecinas, que decidió quedar en el anonimato por temor a represalias.

La noticia de lo ocurrido, rápidamente corrió por toda la colonia, incluso los vecinos comenzaron a enfrentar al hombre y presunto responsable del abuso a las niñas, de forma preliminar se pudo saber que le fue despojado un celular, en el cual se le localizó material que lo inculpaba en algunos delitos de índole sexual.

CUENTAN LO OCURRIDO

"Las niñas nos platicaron todo, sabemos que las mamás fueron a poner su denuncia, en ese momento detuvieron al vecino, lo habíamos publicado en las redes sociales, en Facebook, pero luego de la denuncia nos pidieron borrar todo. Se dice que por los derechos humanos del hombre, porque sufre de una discapacidad, no tiene una pierna. Pero no lo detuvo de hacer lo que hizo", señaló con un tono de molestia la reportante.

Es de mencionar que la colonia privada, cuenta con alrededor de seis calles, donde hay una población de niños que van de los cuatro a los 12 años de edad, donde muchos de ellos señalaron que conocían bien al hombre que es señalado como el presunto responsable, ya que este suele darles dinero y dulces para que estén con él o le hagan favores como llevarle cosas de la tienda o ayudarle con sus quehaceres del hogar.

"Cuando lo descubrimos, el hombre dio la versión que las niñas habían sido mandadas por sus mamás para qué le ayudarán a lavar la camioneta, pero la verdad es que esa camioneta ya tenía tiempo que no se movía, no sé si funcione o no, pero ya no hemos visto que se mueva. En el momento en que lo enfrentamos lo negó todo, pero la policía sí se lo llevó", recordó la vecina.

"Ahora nos dieron la noticia que se dejó libre al hombre, no lo hemos visto en la colonia, pero nos dijeron que estaba con un hermano, no es justo que si es un 'pedófilo' o una amenaza para los niños, se encuentre libre, queremos que la autoridad haga algo, que se haga justicia, porque vemos a las niñas muy afectadas, también ya no dejamos que los niños salgan a la calle, creíamos que estaban seguros dentro de la colonia por ser un fraccionamiento, pero la amenaza estaba dentro", agregó.

DENUNCIAN ANTE EL MINISTERIO

Mediante el número de carpeta de investigación 115574/2024 proporcionado a este medio de comunicación, se pudo saber que las menores de edad están por comenzar con apoyo psicológico, sin embargo, sus familiares señalaron que las menores no fueron revisadas por un médico legista para confirmar o descartar el presunto abuso sexual.

Dicha declaración ocurrió el domingo por la madrugada, una vez que las víctimas comenzaron a relatar lo ocurrido a sus respectivas familias, por lo que cerca de las 05:00 de la madrugada y hasta las 07:00 de la mañana se relató lo ocurrido ante la Fiscalía General del Estado.

PIDEN AGILIDAD EN EL CASO Y AYUDA PSICOLÓGICA





"Las están dejando desprotegidas. Nosotros como familia nos sentimos desprotegidos porque no hemos recibido el apoyo, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, fuimos a solicitar información a la Fiscalía y nos decían que ellos no podían darnos información si el hombre estaba libre o no, no nos movimos hasta que nos dijeron que, efectivamente se le va a dar la libertad por sus derechos, o sea que ahorita están pensando más en los derechos de un violador que la integridad de tres menores", señaló un familiar directo de una de las afectadas.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Así mismo, se mencionó que la familia del presunto responsable había amenazado a los involucrados en los hechos, donde señalaban que el hombre, de 61 años de edad, había estado en un puesto importante dentro del gobierno, por lo que no le podían hacer algo.

"Primero nos dijeron que era un militar, luego que fue un funcionario público, la verdad no sabemos si es por eso que el caso no avanza, solo pedimos justicia y ayuda psicológica para las niñas y ellas puedan volver a hacer sus vidas", concluyó el familiar de una de las víctimas.