Exigen esposas de los reos visitas conyugales

León, Gto.- Las medidas que fueron tomadas por la Secretaría de Seguridad Pública contra el coronavirus en los Centros de Reinserción Social, no fueron del agrado de los familiares de los reclusos, sobre todo en las visitas conyugales.

Las esposas de los convictos, argumentaron que están de acuerdo con los protocolos preventivos pero no en el caso de los encuentros íntimos.

No es justo, estoy de acuerdo que no permitan la entrada a los niños y a los adultos mayores a las visitas familiares, pues ellos son más propensos pero en la visita conyugal no pasa nada, porque solo estaremos él y yo.

Ana, esposa de un hombre que tiene seis años en el Cereso

Una vez a la semana

Las visitas conyugales, son todos los días pero los reos tienen derecho a una por semana, en un horario de 04:30 de la tarde a 9:30 de la noche.

Ana, además de estar en contra de esta restricción, dijo estar preocupada, pues después de que el jueves le prohibieron ingresar con su marido, él le llamó y le dijo que todos estaban bastantes estresados y tensos.

Temen motín

“Me dijo que el ambiente estaba muy pesado, había estrés y tensión y tenían miedo de que se pudiera registrar un motín”. detalló la mujer.

Aunado a ello, están las otras medidas, pues Ana, acude a visitar a su esposo al igual que otros familiares los día sábado y domingo, pero ahora, solo podrán hacerlo uno de los dos días, y solo pasará una persona. Los locutorios han sido cancelados hasta nuevo aviso.

Otro caso

En la misma situación está Patricia, esposa de un reo que se encuentra interno luego de que hace cinco años, asesinara a un hombre y lesionara a otro.

Ella al igual que Ana, tiene el mismo detalle, solo que a su esposo, las autoridades del Cereso le dijeron otra cosa.

Mi esposo me dijo que a ellos nada más les informaron que nos iban a realizar exámenes médicos, pero no les dijeron nada más.

Patricia, informó que su esposo es carpintero al interior de la cárcel y además hace rosarios. “yo le llevo las piedritas y todo el material que él necesita, y dinero que tiene que pagar a la persona que le vende la madera.

Les llevan material de limpieza

A pesar de que como regla no está permitido ingresar jabón, aromatizante y cloro, ante esta contingencia, si les tienen que llevar estos productos, para que mantengan sus espacios limpios.

Las mujeres explicaron también que tanto el coordinador como el director del Cereso les dijeron que llevaran la comida necesaria para consumir en la visita y con ello evitar cualquier riesgo de infección.

En la entrada pusieron una cartulina y dice que antes de entrar al Cereso nos van a realizar exámenes médicos, si tenemos gripe o enfermedades respiratorias, nos van a negar el acceso. “en eso estamos de acuerdo, lo demás es un exceso”, dijo Patricia.