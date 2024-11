Ex empleado de Movilidad se encadena en protesta por despido injustificado

León, Gto.- Luego de que el miércoles un ex empleado de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, conocida anteriormente como Movilidad, se encadenara a una de las puertas de acceso a las oficinas, la dependencia no ha se manifestado ni ha pronunciado ninguna postura respecto a la protesta del ex funcionario, quien pide que se le reinstale a su puesto o bien se le otorgue una liquidación justa.

Mario Alberto Salazar Aguiñaga, denunció que además de sufrir acoso laboral por el ex titular de la dependencia Ismael López García, se encuentra enfermo, tiene una hernia hiatal.

Con un par de cartulinas que colocó en la puerta de cristal y una silla, Mario se sentó en la entrada de la dependencia y se encadenó a ella, bloqueando el acceso a las oficinas. Sin embargo, media hora más tarde, tuvo que retirarse, ya que algunos ciudadanos necesitaban salir. Por lo que optó por encadenarse a una de las hojas de la puerta y dejar la otra abierta.

TENÍA UN AÑO LABORANDO

Mario explicó que inició a trabajar en la entonces Dirección de Movilidad, el día 2 de octubre del año 2023. Su puesto era el de Encargado de turno de inspección, con denominación tabular Especialista Técnico AC.

Un año después, el pasado 3 de octubre, le fue notificado su despido y como liquidación, le ofrecieron 25 mil pesos aproximadamente. Mario argumenta que le corresponden 75 mil pesos.

Mario rechazó la liquidación y el despido injustificado, argumentando que siempre sufrió acoso laboral e incluso le cambiaron su turno de trabajo, por lo que algunas ocasiones faltó para acudir a sus citas médicas, pero siempre justificó sus ausencias laborales.

El ex empleado, ha intentado por todos los medios, que lo reintegren a su empleo, pues necesita el dinero para mantener a su familia, tiene dos hijos. Y además para continuar con su tratamiento médico, padece de una hernia hiatal y también requiere una cirugía bariátrica, por sus problemas de sobrepeso.

EXIGE LIQUIDACIÓN JUSTA

Aunado a las denuncias de acoso laboral, Mario explicó que además de cambiarlo de turno, le asignaban labores en el archivo, actividades que no tenían nada qué ver con sus obligaciones laborales.

Mario Alberto, exige que le devuelvan su trabajo o en su caso, que lo liquiden conforme a la ley de forma justa.