Este sábado entregan cuerpo de Tomás Zavala

León, Gto.- A las nueve de la noche del viernes los hijos de Tomás Zavala Merino recibieron la llamada telefónica en donde les confirmaron lo que no querían aceptar. El cuerpo localizado el miércoles en San Nicolás del Pochote es el de su padre.

A través de redes sociales, Renata y Fernanda confirmaron la noticia acompañada de una esquela con la fotografía de su padre.

Local Los taxis robados son el nuevo recurso del crimen en León: autoridades los rastrean

"En memoria del hombre más alegre e inteligente que la vida pudo darme en forma de padre. Ya no estará a mi lado pero siempre me acompañará", reza la esquela qué con un moño negro acompaña la imagen que fue difundida por los familiares del conductor de taxi de plataforma, desaparecido desde el pasado 16 de septiembre.

Renata, agradeció a todas las personas que les brindaron su apoyo y a todas las personas que se sumaron a la búsqueda de Tomás.

"A las 09:18 de la noche recibí la llamada de lo que ya sabía pero no quería aceptar. Te busqué 10 días, con ansiedad, tristeza, desesperación, incertidumbre. Nunca pensé que mi cuerpo sería capaz de sentir tanto dolor. Te encontramos el 25 de septiembre sin vida y aunque no era como quería encontrarte me da paz saber que estás con Dios en un lugar mejor. Nos volveremos a encontrar Gordo, te amo". Relató la joven de 21 años.

En tanto Fernanda, la mayor de sus hijas informó que este sábado les entregarán el cuerpo de su papá.

"Hasta el día de mañana (sábado 27 de septiembre), nos entregan el cuerpo, estén al pendiente de la velación por esto medios, (las redes sociales) no podré contestar los mensajes", preciso brevemente la joven.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

10 días de búsqueda

Tomás Zavala desapareció el 16 de septiembre. Según la aplicación de plataforma de taxis ejecutivos a la que estaba adscrito, habría realizado un viaje a Santa Ana del Conde.

Sus hijos se dieron cuenta que estaba desaparecido cuando no contestaba los mensajes. Lo fueron a buscar a su vivienda en el Barrio del Coecillo pero no lo encontraron.

Realizaron búsquedas en vida con ayuda de los colectivos en la zona de Los Ramírez, Santa Ana del Conde y Los Sauces sin tener éxito. Promovieron una ruidosa campaña en redes sociales e incluso provocaron una manifestación de taxis ejecutivos en los principales bulevares de la ciudad.

Localizado sin vida

Lamentablemente y al final, el miércoles fue encontrado el cuerpo de Tomás. Sus hijos acudieron al lugar del hallazgo. Reconocieron sus tenis Converse color café y unos lentes de armazón negro que siempre usaba.

Sin embargo, la angustia continuaría, pues por protocolos de la Fiscalía, se tenían que realizar los análisis genéticos para comprobar totalmente que se trataba de Tomás.

Policiaca ENTREVISTA: Fieles a su legado, familia de Tomás Zavala clama por respuestas mientras crece la incertidumbre

Fueron más horas de angustia para sus hijos, quienes finalmente este viernes 27 de septiembre recibieron la llamada que estaban esperando y donde les confirmaban lo que ya sabían. La angustia terminó pero el dolor, es más grande.