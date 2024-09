ENTREVISTA: Fieles a su legado, familia de Tomás Zavala clama por respuestas mientras crece la incertidumbre

León, Gto. - Unos tenis Converse color café y unos lentes oscuros de armazón negro, que Tomás Zavala Merino solía usar cuando conducía su camioneta, fueron los artículos que sus hijos reconocieron en el lugar donde fue encontrado el cuerpo que podría ser de su padre.

"Todo apunta a que es mi papá, porque son sus cosas. Yo le pido a la Fiscalía que le den prioridad al caso de mi papá y que nos ayuden. Sé que tienen más trabajo, pero estamos viviendo una angustia muy grande", expresó Fernanda Zavala, hija de Tomás.

La joven, de 25 años, compartió en entrevista exclusiva con Noticias Vespertinas cómo inició el calvario de su familia tras la desaparición de su padre.

Tomás Zavala, quien trabajaba como zapatero en su propio taller, dejó ese oficio hace siete años para convertirse en conductor de taxi ejecutivo.

Es padre de tres hijos: Fernanda, de 25 años; Renata, de 21; y Diego, de 17. Aunque vivía solo en el tradicional Barrio del Coecillo, mantenía una excelente relación y constante comunicación con sus hijos.

'De repente dejó de contestar el WhatsApp'

Fernanda relató que su familia siempre estaba en contacto con su padre a través de WhatsApp. "De repente dejó de contestar, y eso fue muy extraño, porque mi papá estaba siempre con el teléfono."

Cortesía / Fernanda Zavala

Preocupados por la falta de respuesta, Fernanda y sus hermanos decidieron ir a la casa de su padre. "Nos dimos cuenta de que no estaba. Preguntamos a los vecinos, y nos dijeron que no lo habían visto. Eso fue el martes 17 de septiembre por la noche."

Al no obtener información, la preocupación creció. "Cuando nos dimos cuenta de que nadie sabía nada ni teníamos una sola pista, fue cuando supimos que mi papá estaba desaparecido," dijo Fernanda.

Desde ese momento, la familia comenzó una campaña de búsqueda en redes sociales, compartiendo fotografías y datos de Tomás con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero.

Realizan búsquedas en vida de Tomás Zavala

A los esfuerzos de Fernanda y sus hermanos se sumaron colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes realizaron dos "búsquedas en vida". La primera se llevó a cabo en la zona de Los Ramírez-Santa Ana del Conde, y la segunda en las rancherías de Los Sauces.

La preocupación de la familia no pasó desapercibida en el gremio de conductores de taxi ejecutivo.

A raíz de la desaparición de Tomás y otros hechos de violencia, se organizó una manifestación para exigir mayor seguridad y justicia, tanto a las autoridades como a la plataforma Uber, que apenas emitió una postura oficial el miércoles 25 de septiembre, un día antes del hallazgo del cuerpo.

La llamada que lo cambió todo

El cuerpo, que hasta ahora se presume es el de Tomás, fue encontrado a la 1:40 de la tarde, a un costado de la carretera Santa Ana del Conde-Romita, cerca de la comunidad de San Antonio del Pochote. Estaba en estado de descomposición, entre la hierba crecida y junto a una canaleta.

"Ayer (miércoles) nos llamaron a las tres de la tarde, después de que encontraron el cuerpo. El Fiscal nos dijo que prefería avisarnos de inmediato para que fuéramos, aunque primero querían hacer las pruebas genéticas. Nos explicaron que, como ya habían llegado los medios, no querían que nos enteráramos por alguna foto o publicación," explicó Fernanda.

'Sí, son sus cosas'

"La verdad es que sí, son sus lentes y sus tenis, pero el Fiscal nos dijo que no es oficial hasta tener las pruebas genéticas," contó Fernanda.

Al preguntarle cuánto tiempo tardarían en tener los resultados, el Fiscal le indicó que posiblemente al día siguiente (jueves) habría más información. "Me dormí con esa idea, pero hasta ahora no he recibido ninguna llamada."

La incertidumbre y el dolor que viven desde la desaparición de su padre se han intensificado por el silencio de la Fiscalía.

"Escuché que pueden tardar hasta una semana en entregarnos el cuerpo. Nosotros sabemos que es él, pero queremos que hagan las pruebas cuanto antes y lo confirmen. Sé que hay más cuerpos en el SEMEFO, pero pido que le den prioridad a nuestro caso para que podamos velarlo y sepultarlo," pidió Fernanda.

'Nos enseñó a cumplir nuestros sueños'

Fernanda concluyó diciendo que la relación con su padre era muy buena en los últimos tiempos, un sentimiento que comparte con sus hermanos. "La fuerza que hemos sacado para hacer viral su desaparición y buscarlo es porque él nos enseñó a no rendirnos nunca. Nos enseñó a cumplir nuestros sueños, a ser fuertes y valientes. Ese es el legado de mi papá," finalizó.