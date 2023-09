Encuentran sin vida a Diana Araceli

León, Gto.- La tarde del sábado 19 de agosto, Diana Aracerli Vazquez Sanchez, salió de su domicilio en la calle Chapalita. Le dijo a su mamá "ahora vengo" y ya no la volvieron a ver.

El martes por la tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado, llegaron a su vivienda para notificarle que su hija había aparecido, pero lamentablemente, sin vida.

Diana, era una joven alegre y le gustaba divertirse. Ella entró a la universidad para estudiar la carrera de Turismo, pero apenas la cursó unos semestres y decidió salirse para trabajar.

"Ella trabajó en una fábrica de plásticos, en una tienda de ropa y recientemente en una tienda Oxxo, pero hace unos meses renunció y se quedaba aquí en la casa, ayudando en las labores domésticas", detalló su mamá.

Era hincha del club León

Cuando desapareció, la joven tenía 23 años de edad y este 20 de septiembre cumplió sus 24 años. Pero contrario a otros años, en su casa de la calle San Felipe, en la colonia Chapalita, no hubo festejo ni pastel, únicamente la angustia de no saber nada de ella.

Desde que tenía 17 años, mostró su afición al Club León y formaba parte de la porra oficial "Los de Arriba", iba al estadio e incluso viajaba a otras ciudades y participaba en las Serenatas para el equipo Esmeralda.

Dianita, era la menor de cinco hermanos, dos de ellos hombres y dos mujeres. Sus padres Refugio y Elizabeth, compartieron que ella inició una relación con un hombre, tuvieron un hijo que ahora tiene 3 años, pero el matrimonio no prosperó y se separaron.

"Ella salía, pero yo le decía que al niño me lo dejara, porque no quería que le pasara nada".





Así fue

"Ese sábado, ella se despidió y dijo ahorita vengo y me dejo al niño y ya no regresó. Algunas veces tardaba en regresar uno o dos días, pero ahora no fue así. Pasaron dos semanas y acudimos a presentar la denuncia", detalló la señora Elizabeth.

Por la no localización de Diana la Fiscalía activó el 7 de septiembre el Protocolo Alba correspondiente, con el número ALBA/GTO- 959/2023. Ese día ella vestía una playera de color café, pantalón de mezclilla azul y tenis. Como señas particulares, se mencionó que tenía varios tatuajes.

"Vinieron los ministeriales ayer (martes) y me dijeron que ya habían encontrado el cuerpo de mi hija, me comentaron que, si quería saber más detalles de la localización, acudiera a las oficinas, pero fue mi hijo a reconocer el cuerpo, solo comentaron que en la zona Las Joyas".

La señora Elizabeth, desconoce qué pudo pasarle a su hija y quienes fueron los responsables. Pero dice que ahora no tiene cabeza para nada. La tarde de este miércoles, solo esperaba que le entregaran el cuerpo de su hija y una de las habitaciones ya estaba lista para verla, En el lugar fueron colocadas flores, veladoras y sus fotografías.