Encuentran a Lupita sin vida en Dolores Hidalgo

León, Gto.- La búsqueda de Guadalupe González Herrera, Lupita, quien desapareció el pasado jueves 11 de marzo en la Sierra de Lobos, término. Pues su cuerpo sin vida fue encontrado en Dolores Hidalgo.

La noticia fue confirmada minutos después de las once de la noche de ayer, a través de redes sociales por familiares y amigos.

Armando Herrera, tío de la joven, dijo que su hermana y madre de Lupita, recibió ayer una llamada de la Fiscalía en la que le informaban que habían encontrado a Guadalupe en una comunidad de Dolores Hidalgo.

“No sé bien, dijeron que la habían encontrado en un cerro, a ella y a otra persona, pero no sé exactamente más datos, apenas mi hermana y mi cuñado fueron para allá, tenía huellas de violencia y ya nos confirmaron que se trata de ella, pero no sabemos más información”. Expresó el señor Armando vía telefónica.

Desaparece en la Sierra de Lobos

Lupita era empleada de un local de zapatos en los Outlets Mulza, ubicados sobre el bulevar Aeropuerto. Ella era novia de Sergio Antonio y madre soltera de dos niños.

El miércoles 10 de marzo, ella se fue de paseo con su pareja a la Sierra de Lobos pero ya no regresó. Dos días después, el hombre de oficio carbonero y vecino de Sangre de Cristo, avisó a los familiares de Lupita que ella había sido sacada de la cabaña en la que estaban y no sabía más de ella.

Comienza la búsqueda

Desde ese día sus familiares comenzaron con la búsqueda, fueron a la sierra, realizaron una marcha en del Arco de la Calzada hasta la Presidencia, en donde les prometieron ayuda, este lunes, fueron al palacio de Gobierno, frente a La Presa de la Olla, a manifestarse nuevamente.

Se espera que la Fiscalía brinde más información durante las próximas horas.