En León, disminuyen asesinatos en febrero

León, Gto.- El mes de febrero, registró 49 homicidios dolosos. Esto es un decremento en comparación con el mismo mes pero de 2020, en el que se suscitaron 82 crímenes y con enero de este año que registró 72 asesinatos. Para el analista en política y seguridad, David Saucedo, este descenso se debe a que el Cártel de Jalisco Nueva Generación, se está consolidando en territorio guanajuatense.

“La guerra entre los cárteles Unidos de León, Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco sigue en Guanajuato, sin embargo, queda claro que el CJNG, se está consolidando fuertemente en la mayoría de los municipios del estado, y con ello, al tener más presencia, disminuyen los homicidios, sin embargo, esto no significa que los asesinatos vayan a seguir bajando o que se llegue a una meseta, pues la situación es muy voluble y pueden repuntar en cualquier momento”, expresó Saucedo.

Para Saucedo, la organización criminal de Jalisco, avanzó de manera certera y es lo que le ha dado posición y como efecto se han registrado menos crímenes en León.

Existen fosas clandestinas en León

Sobre la existencia de fosas clandestinas en el municipio, David Saucedo expresó que es un hecho que existan las narcofosas.

“Es un hecho que hay, es obvio que si se encontraron en municipios como Salvatierra, Cortázar y Acámbaro, donde la violencia no es tan drástica, las ciudades del corredor industrial como León, Irapuato, Celaya, Salamanca e incluso Silao, cuentan con fosas”.

Agregó que si no se han encontrado aún, es porque los familiares de las personas desaparecidas no se han organizado como en otros municipios, para poder crear colectivos fuertes.

“En León, el fenómeno de desaparición forzada tiene alrededor de tres años, lo que no quiere decir que no haya desaparecido gente anteriormente, pero en la ciudad, los familiares no se han reunido ni organizado como en otras lugares, para presionar al gobierno y empezar a buscar las fosas y debido a la intensidad de la violencia en la que León está sumergido actualmente, estas pueden ser mucho más grandes que las que ya fueron encontradas en el estado. Finalizó.

En estos 28 días, la ciudad de León, registró 49 homicidios, de los que 44 fueron hombres, tres mujeres y dos menores de edad varones. Del total, 45 de las víctimas murieron en el lugar de los hechos y las cuatro restantes en hospitales.

Este mes, hubo un triple homicidio y cuatro dobles homicidios. 28 de los mortales murieron por arma de fuego y en doce de los casos, la Fiscalía General del Estado no informó la causa de su muerte. Del total de los crímenes, ocurrieron

A continuación, un recuento de algunos de los casos más relevantes.

4 DE FEBRERO

SAN JOSÉ EL ALTO

Ese jueves por la mañana, el cuerpo de Jesús Antonio de 33 años, conocido como “El Hachita Muñoz”, dentro del fútbol amateur de la ciudad, fue encontrado embolsado sobre la calle principal de la comunidad San José el Alto. Era además egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Productivos de la Universidad Tecnológica de León.

5 DE FEBRERO

BARRETOS

Rodrigo alias “El Malecón”, de 48 años de edad, presunto distribuidor de drogas y vecino de la comunidad de Barretos, murió al ser atacado a balazos en la carretera Barretos-Nuevo Lindero, en la comunidad Rancho Nuevo la Luz. Junto al cadáver fue dejada una cartulina.

8 DE FEBRERO

PARAÍSO REAL

Los cuerpos de tres hombres degollados y semidesnudos fueron localizados la mañana de ese lunes en la zona cerril de la colonia Paraíso Real. El hallazgo fue reportado a las nueve de la mañana, en la calle Guacamaya esquina con Arrendajo, en la colonia ya mencionada.

10 DE FEBRERO

VALLE DE LEÓN

La tarde de ese miércoles, Diego Ulises de 29 años, de ocupación ganadero, viajaba en una camioneta GMC de color blanco sobre la calle Avellano del Valle, entre Mezquite y Tabachín del Valle, cuando fue atacado a balazos y a pesar de que trató de huir, murió. Los agresores huyeron del sitio, las cámaras del C4, registraron el trayecto de los hombres, quienes abandonaron el auto y abordaron una moto. Fue en la calle Mar Chileno, de la colonia Cumbres de la Pradera, donde fueron alcanzados y detenidos Diego, de 27 años y Alfonso, de 31 años, se les aseguraron armas de fuego y cartuchos útiles.

12 DE FEBRERO

SAN MARTÍN DE PORRES

En una menuderia de la calle Sevilla esquina con Ejército Nacional, Manuel de 44 años murió en el lugar al recibir dos impactos de arma de fuego en el cráneo y Adrián de 28 años, recibió un rozón en el glúteo. El agresor fue un solitario sujeto que huyó corriendo del lugar y las cámaras de video vigilancia del negocio registraron el crimen.

16 DE FEBRERO

LATINOAMERICANA

En un puesto de verduras, un hombre fue asesinado a balazos a la 01:30 horas de la tarde, en la calle Huayna Potosí a esquina con Sojama, muy cerca de la carretera León- Cuerámaro. La víctima estaba atendiendo su puesto de verduras, cuando varios hombres llegaron en una moto, le pidieron naranjas y cuando los iba a despachar le dispararon.

19 DE FEBRERO

SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL

El cadáver embolsado de una mujer fue encontrado la mañana de ese viernes en la comunidad San Agustín Del Mirasol, en un camino de terracería ubicado en los límites con San Francisco de los Duran. Las autoridades ministeriales no informaron cuál fue la causa de su muerte.

19 DE FEBRERO

CEMENTOS

Al interior de una casa de pánico, ubicada sobre Malecón del Río de los Gómez y la esquina con José Farell, dos hermanos fueron atacados a balazos, Miguel de 50 años, quien se dedicaba a la venta de aguacates falleció al recibir impactos en la espalda y el tórax. Su hermano Francisco, también tiene 52 años y recibió disparos en la espalda y las piernas, sigue grave.

22 DE FEBRERO

SAN JUAN DE ABAJO

Un ciclista de 56 años, fue asesinado en el camino principal de la comunidad San Juan de Abajo, cuando viajaba en su vehículo, en dirección a su domicilio en dirección a su casa. Los agresores huyeron en una moto en dirección a la colonia 10 de Mayo. En el lugar se encontraron más de 10 casquillos percutidos.

25 DE FEBRERO

LA MERCED

A las afueras de una casa, señalada como punto de venta de droga, un hombre murió al ser atacado a balazos en la calle Ramírez García esquina con Canutillo. Su cuerpo quedó sobre una banca de concreto y su bicicleta tirada a un lado. Los agresores huyeron en dirección al Mariano Escobedo a bordo de una moto roja.

DATOS Y NUMERALIA

MUJERES- 3

HOMBRES- 44

MENORES- 2

CAUSAS DE MUERTE

ARMA DE FUEGO: 28

ARMA BLANCA: 2

INDETERMINADO: 12

DECAPITADO: 1

CABEZA: 1

ASFIXIA: 2

DEGOLLADOS: 3

MULTIHOMICIDIOS:

10 DE MAYO: 2

HILAMAS: 2

COMANILLA: 2

VILLA DE LAS FLORES: 2

PARAISO REAL: 3

DÍAS MÁS VIOLENTOS:

3 FEBRERO: 3

4 FEBRERO: 3

8 FEBRERO: 4

14 FEBRERO: 4

19 FEBRERO: 3

27 FEBRERO: 3