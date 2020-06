Donan policías municipales despensas 77 familias

León, Gto.- Setenta y siete familias leonesas que han sido afectadas por los estragos económicos derivados del Covid-19, fueron beneficiadas con la entrega de despensas que realizaron elementos de la Policía Municipal de León.

Los policías se organizaron voluntariamente y, con recursos propios y apoyos que gestionaron, recabaron productos básicos para las familias, en un acto que se ha repetido en cuatro ocasiones ya desde el inicio de la cuarentena.

Gracias a la proximidad y patrullaje estratégico diario de los policías de León, se detectaron familias que han tenido una importante baja en sus ingresos porque no han podido trabajar como regularmente lo hacían. Fue de esta manera que se realizó la selección de las 77 familias beneficiadas.

Las despensas fueron entregadas en colonias de siete distritos de patrullaje, entre las cuales figuran las colonias Centro, Barrio de Santiago, Santa María de Cementos, Santa María del Granjeno, por mencionar algunas.

Una de las ciudadanas beneficiadas fue Elizabeth Patricio, cuya familia se ha visto afectada económicamente a cambio del cuidado de su salud y respeto a las normas sanitarias.

"No he trabajado, me descansaron en abril y dijeron que me iban a hablar y no lo han hecho, hemos batallado mucho. Muchas gracias a la Policía por este apoyo que nos hacía mucha falta", comentó Elizabeth, quien vive con su esposo, que padece problemas de la vista, y con sus tres hijos.

Las despensas contenían: arroz, frijol, aceite, atún, pastas, latas de elote, chícharos, chiles, papel, jabón, entre otras cosas.