Diez meses de impunidad

San Francisco del Rincón, Gto.- El 17 de marzo del año pasado Elías Ascary se despidió de su familia. Iría a pasear a Guanajuato capital, su ciudad preferida, en compañía de sus amigas. Lamentablemente, una acumulación de gas en el departamento que rentó, le arrebató la vida y a casi un año de los hechos, la justicia no ha llegado para él.

En estos diez meses que han pasado, el proceso ha sido muy duro para su familia. Además de luchar con el vacío que el joven dejó en hogar, sus padres siguen peleando para que se haga justicia y los responsables de no tener en buenas condiciones el inmueble que los jóvenes rentaron, paguen por este daño.

Su habitación intacta

La recamara de Ascary, continua tal y como él la dejó, su mesa de diseño, sus trabajos escolares, un osito que tenía de niño sigue adornando su cama, acompañado de un rosario que le regalaron a su mamá cuando él estuvo internado en el Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca.

En su closet, su mamá guarda la playera que el joven de 22 años, llevaba puesta ese día, sus tenis, la maleta que llevaba ese día y que quedó dañada a consecuencia del incendio, audífonos, tarjetas y un perfume que pudieron rescatar del lugar.

En la sala de su casa, se encuentra un cuadro con varias fotografías de él, al igual que en el comedor y en la cocina.

Hay días difíciles

Tras la ausencia de Ascary, su madre Liz Plascencia, el señor Elías Marún y su única hermana Adzuira, acudieron con un tanatólogo para que les ayudara, pero de nada sirvió. Desde la muerte del joven, toman antidepresivos y pastillas para dormir, pues de lo contrario no pueden hacerlo.

Aunado a ello, continúan con el proceso legal que hasta ahora, no ha tenido resultados positivos, pues ni la plataforma en la que rentaron los jóvenes el departamento ni la dueña de la casa se quiso hacer responsables.

Recuerdan aquel día

Sentados en la sala de su casa, con la voz entrecortada, silencios prolongados y sus ojos llenos de lágrimas, el matrimonio Marún Plascencia relata cómo fue que ocurrieron los hechos.

“Mi hijo iba a pasar el puente con motivo del 21 de Marzo en Guanajuato con sus amigos, iban a ir como diez jóvenes pero a la mera hora solo fueron él y cuatro de sus compañeros. Estaban muy emocionados y mi esposo lo llevó a la central de aquí de San Pancho, el llegaría a León y ahí se encontraría con sus amigas, para abordar el autobús a Guanajuato”.

La señora Liz, recuerda que un día antes festejaron el cumpleaños de su esposo y al día siguiente su hijo salió rumbo a la capital del Estado. Al llegar allá, Ascary le marcó para avisarle que había llegado bien. “Y me dijo, nos vemos mañana”. Recuerda la mamá de Ascary.

Reciben una llamada

Los padres de Elías Ascary, dijeron que ese lunes 18 por la mañana, recibieron una llamada, en la que les avisaron que había ocurrido un pequeño accidente y que su hijo estaba lesionado, ellos pensaron que se trató de un choque.

La persona que les marcó, puso a Ascary en el teléfono y él les dijo “Es que explotó pero estoy bien” y un paramédico le quitó el teléfono, y explicó a los señores que su hijo había sufrido quemaduras y que estaba en el hospital, que no podía hablar mucho porque se agitaba y era urgente su presencia en el nosocomio de Guanajuato.

Lo llevan a Salamanca

La señora Liz y su esposo Elías, se fueron e inmediato para allá, acompañados de su hija y de un tío de Ascary. Al llegar a Guanajuato, les informaron que el joven iba a ser trasladado a Salamanca pero que estaba estable.

Allá permaneció una semana, en la que solamente podían verlo unos cuantos minutos, durante tres veces al día. Así hasta el lunes 25 de marzo, cuando falleció de un paro cardiorrespiratorio, pues las quemaduras internas que sufrió fueron las que lo mantuvieron delicado de salud.

El peritaje

“Estamos llenos de coraje, de rabia e impotencia. Ya nada nos va a regresar a nuestro hijo pero queremos que los responsables de esta negligencia, paguen, no nos interesa el dinero pero no queremos que esto quede impune”. Declaró la mamá de Ascary.

Esto, porque según el resultado del peritaje realizado por la Fiscalía General del Estado, lo que ocasionó la explosión del inmueble, fue un celular y no una acumulación de gas.

“Es una majadería que nos digan que el celular explotó y eso causó el siniestro y no quieran asumir que fue una acumulación de gas. No dudamos que haya explotado un celular, eso pudo ser el detonante, pero no el causante de que se quemara el departamento”, explicaron.

Los padres de Ascary, indicaron que la dueña de la casa nunca se les acercó. Que la plataforma digital les dijo que habría una indemnización para las familias de los fallecidos en el hecho, pero el pasado 23 de enero, les dijeron que no, pues no había sido responsabilidad directa de ellos.

Importante es señalar, que la Fiscalía entregó el departamento a las pocas semanas, el cual fue restaurado remodelado y nuevamente está en renta.

El día de hoy, se reunirán con el diputado Miguel Ángel Salim, quien busca regularizar las plataformas de hospedaje, a raíz de lo que ocurrió con los jóvenes. La familia espera que se haga justicia por la muerte de su hijo.

Viva voz

“No puedo imaginar lo que ellos sintieron, la gente nos dice que Katia se aventó de la ventana, y cuando forzaron la puerta para sacarlos, los chicos salieron corriendo, ardiendo en llamas y semidesnudos porque su ropa ya la tenía pegada al cuerpo”. Liz, mamá de Ascary.

“No creemos en el peritaje, nosotros tenemos el celular de Ascary y las familias de las otras jóvenes también tienen el de ellas. ¿Entonces, cual celular explotó? Nunca nos mostraron el aparato o los restos del teléfono que supuestamente causó el accidente, no creemos esa versión”. Elías, padre de Ascary.

Las víctimas fueron: