Desmiente Migración fallecimiento de menor extranjera

Silao, Gto.- Tras la versión de que una menor de 4 años hubiera fallecido en un operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración en el municipio de Silao, la dependencia federal desmintió este rumor a través de un comunicado publicado este miércoles.

El INM, precisó que la noche del lunes llevó a cabo un operativo de verificación migratoria, con el objetivo de evitar que las personas extranjeras arriesguen su vida al viajar en el tren.

Al detectar el punto donde los migrantes abordarán de manera clandestina el tren, establecieron el Punto de Rescate Humanitario en las vías férreas ubicadas en la comunidad de Napoleón, a espaldas de Puerto Interior.

Las autoridades federales precisaron que este punto fue ubicado gracias a diversas denuncias ciudadanas que informaban sobre las personas migrantes abordando el ferrocarril.

"Se convocó a las personas a descender del tren, principalmente a quienes viajaban con menores de edad, en ese momento, pobladores de la comunidad comenzaron a amedrentar a las autoridades y a invitar a la violencia a las personas migrantes, sin que de ellos resultaron personas heridas".

De esta manera el INM descartó de manera categórica que en estas acciones de verificación migratoria llevadas en este sitio, hubiera fallecido una menor de origen extranjero.

60 personas migrantes

En el dispositivo fueron rescatados 60 migrantes, 14 de ellos viajaban solos y 46 en núcleos familiares.

La autoridad migratoria identificó que de los 14 migrantes que viajaban solos, siete de ellos son de Ecuador; cuatro de Venezuela; uno de Colombia; uno de Cuba y otro más de Panamá. En cuanto a los 12 núcleos familiares, se detectó que provienen de Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú.

Fueron los mismos migrantes, quienes informaron que una niña había sido herida con arma de fuego y posteriormente había fallecido en un nosocomio. Sin embargo, ningún hospital reportó su ingreso.

“El único mensaje que queremos es que nos dejen tranquilos, uno no viene haciendo daño, no viene robando, solamente uno quiere pasar para allá (al norte del país), uno viene de paso, no estamos perjudicando a nadie, ¿cómo van a disparar al cuerpo?, desde que dispararon a la niña, están disparando para matar, entonces eso no, una niña de 4 años es inocente, imaginen las lágrimas de esas personas, como están ahorita, venimos huyendo del gobierno que le está haciendo la guerra a todo el pueblo de Venezuela, venimos huyendo de Venezuela”, comentaron los migrantes en un video grabado por los habitantes de la zona mientras se realizaba el operativo.

Sin embargo, ya han sido descartadas por las autoridades personas lesionadas y fallecidas.