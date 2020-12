Cuesta 40 mil pesos un día de hospital para pacientes con Covid-19

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). A pesar de un incremento en los casos de Covid-19, en Guanajuato los hospitales se encuentran a un 60% de su capacidad, por lo que no ha habido una saturación de éstos; sin embargo, cada vez son más los pacientes que estaban internados en hospitales privados y que son cambiados a nosocomios públicos, pues una estancia hospitalaria ronda entre los 40 y 45 mil pesos diarios.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, informó que las mil 900 camas de hospital que se tienen en todo el estado, tanto de hospitales estatales como federales, aún no se ocupan en su totalidad, pero eso no debe ser motivo para relajar las medidas, pues el número de hospitalizados sigue en aumento.

“Lamentablemente están muriendo más de 40 personas al día, por eso es el llamado, por eso es el semáforo rojo en nuestro estado, para disminuir la tasa de contagios, desde luego las complicaciones y las defunciones y es muy fuerte, pero qué triste es decir que tengas que esperar a que fallezca alguien para que desocupe una cama de hospital, porque nuestro porcentaje de ocupación ha andado arriba del 60% y cerca del 30% para camas con ventilador, sigue siendo un escenario en salud que no se ha visto saturado, como en otras entidades federativas, pero eso no debe hacer de ninguna manera que nos confiemos ni que bajemos la guardia ni que estemos saliendo de manera innecesaria y menos sin utilizar el cubrebocas”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato durante su intervención que tiene en la televisora estatal TV4, para informar el panorama de la Covid-19 en la entidad.

Daniel Díaz Martínez señaló que mientras no haya una vacuna en el estado, la mejor forma de protección será usar cubrebocas, lavarse las manos de manera correcta, usar gel antibacterial en caso de no tener agua y jabón disponibles, así como no hacer reuniones, fiestas o salir si no es necesario.

“Estamos recibiendo pacientes también que tienen derechohabiencia de otras instituciones, estamos recibiendo a pacientes que duraron muchos días en hospitales privados, el costo promedio de la estancia hospitalaria suele ser de 40 a 45 mil pesos y como son estancias hospitalarias muy largas, tenemos muchas solicitudes de apoyo para poder trasladar a los hospitales estatales”.