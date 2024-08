Conmemoran 4 años de abuso policial en León con protesta y denuncia de violencia

León, Gto. "Nunca calladas ni sometidas declarando la guerra al sistema feminicida", se leía en una pancarta colocada en las letras "León", que se encuentran frente al Templo Expiatorio, así las mujeres recordaban el abuso cometido por Policías Municipales el pasado 22 de agosto del 2020.

Policiaca Ataque armado en Rizos del Saucillo deja un muerto y una lesionada en León

Un grupo de mujeres llegaron en punto de las 7:00 de la noche al jardín frente al Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado sobre la calle Francisco I. Madero y la calle General Ignacio Zaragoza, en la Zona Centro; vestidas de negro y con pañuelos color morado, comenzaron a colocar un código QR y a repartir volantes, ambos explicaban el motivo de esta conmemoración.

DAN LECTURA AL POSICIONAMIENTO

"Hoy 22 de agosto de 2024, recordamos y reconocemos la represión que se dio hacia mujeres que salieron a exigir un trato digno, a las mujeres que se atrevieron a informar sobre la situación, a las mujeres que solo por ser mujeres y pasar por la zona se vieron envueltas en agresiones innecesarias. Lo que era un grito para pedir justicia por una compañera, se convirtió en gritos para exigir que respeten nuestra lucha", señalaron.

La lectura del posicionamiento oficial señalaba que la represión fue la respuesta del Estado, del gobierno, de instituciones y organismos que se encuentran en el poder de hacer grandes cambios a favor de la ciudadanía que gobiernan, sin embargo, también señalaron que la elección de estos fue callar a las mujeres que en ese momento se manifestaban.

"Es cinismo que al protestar contra la violencia sexual ejercida por parte de la policía, respondan con más agresiones y violencia sexual. ¿De qué sirve gastar dinero en cursos sobre derechos humanos si eligen ignorarlos para continuar en su privilegio, en su ignorancia? No es suficiente una disculpa pública forzada, no es suficiente la destitución de algunos policías, no es suficiente unos pesos para reparar el daño y dolor que provocaron en la calma, cuerpa y sentir de las mujeres", explicaron las mujeres.

Asimismo, recordaron que no ha pasado ni un año de la "disculpa pública" donde la presidenta Alejandra Gutiérrez señaló que era un compromiso para la administración el que las mujeres de León se sintieran seguras, protegidas y respaldadas por los cuerpos de seguridad pública.

VOLVIERON A SER AGREDIDAS

"Informamos que el pasado 29 de junio, nuevamente, un grupo de mujeres, expresando su derecho a la libre manifestación, fueron arrestadas, torturadas y violentadas por la Policía Municipal y otros servidores públicos. Y recientemente fuimos testigas de que una de las elementos de Policía, implicadas en el pasado 22 de agosto 2020, sigue laborando, además de ser integrada en la Policía de género", aseguraron las feministas.

Policiaca Muere hombre atropellado por tráiler en Silao; conductor huye

"¿Por qué les incomoda tanto que nosotras deseemos libertad?, ¿por qué les molesta que vivamos en este mundo desde nuestro sentir y realidad?, ¿por qué no pueden vernos como humanas?, ¿por qué siempre afecta más la pintura en la pared que las violencias que vivimos? No conocemos todas las respuestas, solo tenemos nuestras vivencias y experiencias, para saber que estamos cansadas, enojadas, asqueadas de sabernos en constante desventaja por ser mujeres. También sabemos que la lucha no acaba, que esta no es solo hoy o el 8 de marzo, sabemos que constantemente estaremos firmes en construir un mundo justo, que nos permita ir sin miedo a existir. Exigimos a las autoridades que cumplan sus compromisos y que recuerden que ellos están al servicio de la ciudadanía. Justicia", concluyeron las mujeres en la manifestación.

PINTAN Y COLOCAN PANCARTAS CON SILUETAS DE MUJERES

Las jóvenes comenzaron a pintar con aerosol las letras de “León”, también pintaron el piso y las jardineras de la conocida Plaza Expiatorio, donde se leía: “#22A no se olvida”, “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”, “22A ni perdono, ni olvido”, “León feminicida”, por mencionar algunas leyendas.

Policiaca Balean policías a un adolescente en León Uno

También colocaron cartones con la figura de mujeres que contaban con las frases: “La policía vulneró mi derecho a manifestarme #22A, ni perdono, ni olvido”, “Era mi primera marcha, yo solo quería un mundo mejor”, “Yo solo era periodista… #22A, ni perdono, ni olvido”, “Marchabamos para exigir justicia y recibimos violencia”.

YA FUE REPARADO EL DAÑO A CINCO MUJERES

Es de destacar que fue este 22 de agosto del 2024, a solo cuatro años del suceso, cinco mujeres identificadas como África, Libertad, Patricia, Sofía y Kenya, el estado a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas les fue reparado el daño este jueves.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además, de acuerdo al reporte de Amnistía Internacional, detectaron uso excesivo de la fuerza por parte de Policía Municipal en cinco manifestaciones, incluyendo la de León; a las que se les está dando acompañamiento.