Conflicto en Central de Abastos; comerciantes bloquean paso al Mercado Negro

León, Gto.- Comerciantes afiliados a la Central de Abastos, bloqueron la calle de acceso al Mercado Negro con cajas de trailer, para impedir que los clientes de este sector se estacionaran y perjudicar a los vendedores de la zona. También utilizaron montículos de tierra.

En la información que trascendio en la zona, los comerciantes afectados y que pertenecen al llamado “Mercado Negro”, fue desde la tarde noche del miercoles que algunos bodegueros comenzaron a bloquear la calle macheteros.

A mitad de la calle, fueron estacionadas las cajas de los trailers y debajo de ellas, para evitar también el paso peatonal, fueron colocados montones de tierra.

Comerciantes del Mercado Negro, explicaron que los bodegueros afiliados, se enojan, porque sus clientes se estacionan en esa calle y no dejan lugar para que sus clientes ocupen esos espacios.

“Yo soy un locatario afiliado, tengo mis bodegas, sin embargo me parece que eso no es correcto, ya que estan afectando a los clientes en general, no importa sin son del mercado negro o nuestros. Desconozco quien haya organizado o ordenado esta acción”, comentó Antonio, un bodeguero de la Central de Abastos.

Por su parte, los vendedores del mercado negro coincidieron en que esta acción perjudica tambien a los comerciantes afiliados. “

Bloquearon el paso para que no se estacionen nuestros clientes y perjudicar nuestras ventas, pero entonces sus clientes tampoco pueden usar el espacio porque están las cajas estacionadas”, declaró un hombre llamado Leo.

La calle bloqueada es la Macheteros, desde la avenida Central de Abastos al bulevar Miguel de Cervantes Saavedra. Los andenes ubicados entre esa zona, son los M, N, O, P, Q y R.

Hasta ahora, el Consejo Directivo de la Central de Abastos, no ha brindado ninguna declaración ni postura hasta el momento. Ninguna autoridad municipal de León se ha posicionado al respecto y se desconoce cuánto tiempo permanecerá este bloqueo.