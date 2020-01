Cierra el 2019 con 539 homicidios dolosos

León, Gto.- Un total de 44 homicidios fueron registrados este mes de diciembre que recién termino. En estos 31 días, ocurrieron feminicidios, asesinatos a balazos por asuntos de droga, otros más por riñas y la muerte de un niño que fue asesinado a golpes por la pareja de su madre.

Al igual que todo el año, fueron localizados cadáveres encobijados o embolsados. Hubo un policía asesinado al atender un reporte y un joven fue asesinado en la zona de bares de la zona centro de León. también se registró el hallazgo de cuerpos en estado de descomposición en parajes solitarios de algunas comunidades.

Cuatro de los ahora occisos, murieron mientras recibían atención médica en los hospitales. De los 44 homicidios, seis de las víctimas no han sido identificados y sus cuerpos permanecen en el Semefo en espera de que alguien acuda a reclamarlos.

A continuación, presentamos los diez casos más relevantes ocurridos en estas últimas cuatro semanas del año 2019.

04 DE DICIEMBRE

CIMA DIAMANTE

Un joven fue asesinado en las escaleras de la entrada de personal a una tienda de autoservicio en la colonia Cima Diamante. Lo mataron de una puñalada en abdomen y tórax. Su cuerpo fue encontrado sobre uno de los escalones. Martin tenía 20 años y trabajaba como obrero en una fábrica, era vecino de El Paraíso.

07 DE DICIEMBRE

KILLIAN

Luis de 32 años, fue encontrado degollado, envuelto en una alberca de plástico y dentro de un tambo de plástico en un baldío de la colonia Killian. Era adicto, desempleado y se dijo que era un conocido ladrón de la zona. el hallazgo fue esa mañana de sábado sobre la calle Mazatlán, a las espaldas del conjunto habitacional Valtierra.

08 DE DICIEMBRE

GRANJAS ECONÓMICAS

Durante las primeras horas de ese domingo, en la calle Puerto de Chetumal de la colonia Granjas Económicas, el oficial de la Policía Municipal de León Martín Salinas Sánchez y su compañero, atendieron el reporte por activación de alarma en un inmueble, En el sitio, los preventivos ubicaron a Luis Eduardo “N”, quien forcejeó, tomando el arma de fuego de cargo del elemento, con la que realizó una detonación y lesionó al policía en la pierna. El uniformado murió en el hospital desangrado. El homicida ya fue vinculado a proceso.

12 DE DICIEMBRE

CHAPALITA

En pleno día de la Virgen de Guadalupe, sobre la banqueta de la calle Canadá casi esquina con Jalisco, con un disparo en la cabeza, fue dejado el cuerpo de un hombre, envuelto en una sábana de color rosa. Hasta el momento no ha sido identificado y ese día, solo era visible una sudadera en color negra y unas botas estilo vaquero.

15 DE DICIEMBRE

CHAPALITA

Un bebe de un año y diez meses de edad, fue asesinado a golpes ese domingo por su padrastro, identificado como Omar de 21 años. En la información que brindaron las autoridades, se dijo que la mamá del niño se fue a trabajar y dejo al hombre a cargo de su hijo. Horas más tarde recibió una llamada de Omar, diciéndole que tenían que llevar al niño a un hospital porque estaba inconsciente. El hombre ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio.

17 DE DICIEMBRE

OJO DE AGUA

A las 05:30 horas de la mañana, en un baldío ubicado sobre la calle Selva Dorada y el Camino a Ojo de Agua en las inmediaciones del Cerro de los Naranjos fue encontrado un cuerpo totalmente calcinado y con una herida de bala en el tórax. El cadáver no ha sido identificado, pertenece a un hombre.

21 DE DICIEMBRE

ZONA CENTRO

Ernesto de 19 años, un joven vecino de la colonia La Escondida, fue apuñalado presuntamente por guardias de un bar ubicado en la calle Pedro Moreno. Los inculpados fueron detenidos y llevados a proceso. El pasado 28 de diciembre, fueron dejados en libertad, porque la Jueza determinó que no había suficientes pruebas para vincularlos.

22 DE DICIEMBRE

CAPELLANÍA DE LOERA

Los cuerpos de tres hombres, envueltos en bolsas de plástico de color negro, fueron encontrados junto a las vías del tren y en medio de un montón de basura en la comunidad Capellanía de Loera, justo debajo del puente de la Maxipista. Dos de ellos ya fueron identificados, no de ellos respondió al nombre de Jonathan de 19 años, vecino de la colonia Las Presitas. La segunda víctima, fue José d e37 años, quien tenía su domicilio en la colonia Presitas del Consuelo. Hasta ahora su causa de muerte no ha sido revelada. La tercer víctima no ha sido reclamada.

25 DE DICIEMBRE

VALLE DE SAN JOSÉ

La mañana de navidad “El Gana”, fue ultimado de un balazo en la cabeza cuando circulaba a bordo de su bicicleta por la calle Valle de San José y la esquina con la avenida Río Mayo. Su nombre era Armando y tenía 37 años.

29 DE DICIEMBRE

Brisas del Pedregal

A las afueras de una herrería, tres hombres fueron ejecutados con armas de alto poder en los límites de la colonia Piedra Azul y Brisas del Pedregal. Los ahora occisos fueron identificados como Samuel de 41 años, Miguel de 28 años y Abel de 58 años. (FOTO 12).

VÍCTIMAS

HOMBRES: 41

MUJERES: 2

MENOR: 1

CAUSAS DE MUERTE

ARMA DE FUEGO: 30

ARMA BLANCA: 7

ESTRANGULADOS: 1

GOLPEADOS: 2

INDETERMINADO: 3

CALCINADOS: 1

MULTIHOMICIDIOS

CAPELLANÍA DE LOERA

BRISAS DEL PEDREGAL

DÍAS MÁS VIOLENTOS

12 DE DICIEMBRE: 3

19 DE DICIEMBRE: 4

22 DE DICIEMBRE: 4

25 DE DICIEMBRE: 3

29 DE DICIEMBRE: 4

COLONIAS MÁS VIOLENTAS