Choque entre patrullas al estacionarse

Guanajuato, Gto. Tres patrullas de la policía municipal de Guanajuato chocaron frente a la Comisaría municipal al estarse estacionando.

El percance se registró la mañana de este lunes 15 de julio, en la calle Alhóndiga, en las inmediaciones de la Policía Preventiva.

Las unidades afectadas corresponden a una Patrulla de Género, una patrulla municipal y una camioneta negra.

En entrevista, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Samuel Ugalde García, detalló que fue culpa de un policía que iba llegando al lugar y, al querer estacionarse, no midió las distancias ni la velocidad, afectando materialmente tres unidades.

“Llega al frente de la comisaría y primero en la unidad aborda, hay unos conos y los retira, se vuelve a subir a su vehículo, se estaciona no midiendo la fuerza ni el espacio, y lamentablemente impacta al vehículo que tiene estacionado en la parte de adelante y con él otro vehículo que está estacionado también”.

“Impacta en la parte trasera de la que estaba adelante y esta a su vez, en la parte trasera de la que estaba adelante, y si tenemos estos tres vehículos”.

Ugalde García dijo que el asunto ya está en investigación en el área interna de la secretaría, además de aclarar que las tres unidades cuenten con seguro, sin embargo, dijo que lo más probable sea que el elemento que provocó el percance tenga que pagar los deducibles del costo de reparación.

“En su momento se reserva por parte del Consejo de Honor y Justicia la investigación, pero seguramente tendrá que pagar los elementos, no me quiero adelantar todavía, sin embargo, pues bueno, derivado de este accidente, que finalmente no hay personas lesionadas”.

Reiteró que no hubo lesionados en el accidente y solamente será reparar las tres unidades, una de ellas corresponde a una patrulla de Género, una más a la Policía Municipal y la tercera a una unidad pixelada especializada anti impacto.

“Procederá darle el trámite a lo que la responsabilidad de los administrativos que todos tenemos, no solamente dentro de una corporación, sino también al conductor, utilizar las herramientas de trabajo, que lo debemos hacer con precaución, lo debemos hacer con todas las medidas de seguridad que debemos hacer”, concluyó.